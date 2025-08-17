Revista Dominical

El drama oculto del OIJ: Cómo la crisis de inseguridad agota las fuerzas físicas y mentales de los oficiales

Mientras los homicidios se encaminan a cifras récord, el OIJ y sus agentes absorben las consecuencias de la escasez y la falta de voluntad política; así es como resiste el cuerpo judicial

Por Roger Bolaños Vargas
El drama oculto del OIJ: Cómo la crisis de inseguridad estira las fuerzas
Los cuerpos de seguridad son los que resisten en primera línea la inseguridad que aqueja a Costa Rica; ellos pagan, incluso con su vida, las consecuencias de esta crisis. (John Durán/La Nación)







Roger Bolaños Vargas

Periodista de la Revista Dominical desde 2025. Labora en cobertura política desde 2022. Graduado de bachiller en Periodismo y Relaciones Públicas en la Universidad de Costa Rica. Trabajó en verificación de noticias falsas, sucesos e internacionales. Recibió el premio de La Nación como “Periodista del año” en 2023.

