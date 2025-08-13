Sucesos

Así sembraba terror entre vecinos banda criminal desarticulada por OIJ en Limón: ‘No tenemos miedo de desaparecer a nadie’

Fiscalía sostiene que el grupo advertía a los lugareños de que disponía de armas de fuego

EscucharEscuchar
Por Christian Montero
13/08/2025/ Allanamientos en barrio Atlántida para detener a socios de Tony Peña Russell, Caso se conoce como Tony’s boys Grupo se constituyó tras la captura de Tony el año pasado / foto John Durán
Imagen de la intervención del OIJ en el barrio Atlántida de Limón. Foto: (JOHN DURAN)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Tony's BoysTony Peña Russell
Christian Montero

Christian Montero

Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.