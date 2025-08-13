Así sembraba terror entre vecinos banda criminal desarticulada por OIJ en Limón: ‘No tenemos miedo de desaparecer a nadie’

Imagen de la intervención del OIJ en el barrio Atlántida de Limón. Foto:

La presunta banda criminal conocida como Tony´s Boys, desarticulada este miércoles por el OIJ, sembraba el terror en la comunidad de Atlántida, en Limón, amenazando a los vecinos con la desaparición de cualquier persona y el uso de armas.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía de Limón desplegaron hoy seis allanamientos para detener a miembros de el grupo Tony’s Boys, denominado así porque se trataría de una estructura derivada de la organización de Tony Alexander Peña Russell, alias la T o El Negro.

La banda se formó tras la detención de Peña Russell en junio 2024, a partir de la fuga de tres de los principales colaboradores de Peña Russell, quienes son imputados en el caso Critias.

Agentes del OIJ ingresando a una vivienda como parte de los allanamientos contra la banda Tony's Boys.

Según la Fiscalía, se trata hombres de apellidos Masís Duarte, alias Villo; Fernández Camacho, alias Bajop; y Castro Ruiz.

Según la relación de hechos contenida en el expediente del caso, los sujetos tenían dominada la zona de Atlántida bajo amenazas. El expediente hace una referencia sobre la forma en que operaban otros de los sospechosos para amedrentar a los vecinos de la comunidad que habrían denunciado ser víctimas del robo de una computadora.

Así fue el ingreso del OIJ a una vivienda para dar con un sospechoso de sicariato

“En el periodo comprendido entre el mes de mayo de 2014 al 27 de abril del 2025, los imputados González Doranth y Doranth Doranth, aprovechándose de la superioridad numérica, con la intención de desear un mal futuro y de alarmar a los ofendidos, mediante la utilización de armas de fuego y de manera telefónica, han amenazado a los ofendidos, expresándoles que ‘los van a matar, que portan armas de fuego, que saben en lo que andan y que no tienen miedo de desaparecer a nadie’”, especifica el documento.

Parte de los allanamientos en Atlántida.

La operación relacionada con el caso Tony’s Boys se mantiene en desarrollo.