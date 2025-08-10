Corrillos Políticos

Dos posibles resellos aumentarán fricción entre el OIJ y Rodrigo Chaves

Gobierno congeló durante tres meses dos proyectos de ley vetados por el presidente

Por Esteban Oviedo

Esta semana, se reanudó en la Asamblea Legislativa la discusión de dos posibles resellos a proyectos de ley que el presidente de la República, Rodrigo Chaves, vetó desde el mes de mayo. Inevitablemente, ambos procesos aumentarán las fricciones entre el gobierno y el OIJ.








