Diputados toman decisión sobre veto de Rodrigo Chaves a plan de pensión anticipada en el OIJ

Al igual que el plan sobre allanamientos 24 horas, iniciativa sobre adelanto de jubilación estuvo congelado por tres meses, fuera de la agenda legislativa

Por Aarón Sequeira

Los diputados tomaron este jueves una decisión sobre el proyecto de ley 22.817, iniciativa para la pensión anticipada de los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), vetada por el presidente de la República, Rodrigo Chaves, a inicios de mayo.








