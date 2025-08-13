Sucesos

OIJ despliega operación de alto riesgo en Limón para detener a socios de Tony Peña Russell

El objetivo es detener a presuntos sicarios del grupo criminal conocido como ‘la T’

Por Christian Montero

Decenas de agentes judiciales desarrollan seis allanamientos simultáneos para detener a miembros del grupo criminal conocido como la T, liderado por Tony Alexánder Peña Russell, quien está recluido en Máxima Seguridad del centro penitenciario La Reforma.








Caso Tony's BoysOrganismo de Investigación JudicialTony Alexánder Peña RusselCurry
Christian Montero

Christian Montero

Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

