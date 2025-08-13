OIJ despliega operación de alto riesgo en Limón para detener a socios de Tony Peña Russell

Decenas de agentes judiciales desarrollan seis allanamientos simultáneos para detener a miembros del grupo criminal conocido como la T, liderado por Tony Alexánder Peña Russell, quien está recluido en Máxima Seguridad del centro penitenciario La Reforma.

Las autoridades clasifican como de alto riesgo la operación que se despliega en Atlántida desde pasadas las 10 a. m. Este caso fue bautizado como Tony’s Boys.

Así fue el ingreso del OIJ a una vivienda para dar con un sospechoso de sicariato

El objetivo es detener a presuntos sicarios de esa estructura que es una de las más violentas de las zona y tiene conflictos con otra banda conocida como los Hondureños o la H.

Para acceder a las viviendas allanadas, los agentes judiciales debieron esperar a que equipos tácticos ingresaran de primero debido a la posibilidad de que ocurrieran enfrentamientos con armas de fuego ya que tenían información de que los sospechosos poseían fusiles AK-47 o AR15 entre otras.

LEA MÁS: ¿Quién es Curry? El aliado de Tony Peña Russell que seguía operando desde la cárcel

Según la policía judicial alias la T quien fue detenido en junio del año pasado, ordena desde el centro penal acciones delictivas como asesinatos y es aliado de otro recluso identificado como George Michael Paniagua Rivera apodado Curry; el OIJ detuvo el 9 de julio a 21 miembros de esta última estructura delictiva.

Debido a que la operación se mantiene en desarrollo aún se desconoce la cantidad de personas detenidas.

En el sitio se mantiene un estricto control perimetral para garantizar la seguridad de los oficiales y la misma población.

Las pugnas entre las diferentes pandillas son la principal causa de los homicidios en el Caribe (reporta a la fecha 113), la segunda provincia con más asesinatos después de San José en donde han ocurrido 182 de acuerdo con datos del OIJ.

El operativo se extenderá varias horas más.