Triple homicidio en balacera ocurrida en Santa Ana, dos personas también resultaron heridas

Tres personas fallecieron en una balacera frente a un bar en Santa Ana.

Una balacera registrada la noche de este viernes 15 de agosto en Pozos de Santa Ana, San José, dejó tres personas fallecidas y dos más heridas.

La Cruz Roja Costarricense informó que la alerta se recibió a las 6:16 p. m. y que, al llegar al sitio, encontraron a varios pacientes con heridas de arma de fuego.

Dos de ellos fueron trasladados en condición crítica a centros médicos luego del incidente ocurrido sobre vía pública y cerca de un bar en el cual estarían involucrados dos sujetos en motocicleta que habrían disparado contra víctimas.

Triple homicidio en Santa Ana

Uno de los trasladados críticos tendría relación con el ataque que, según declaraciones de Luis Moncada, jefe de la Policía Municipal de Santa Ana, se trataría de un sicariato.

Moncada explicó que los sujetos en motocicleta llegaron al bar buscando a alguien.

Sin embargo, un agente de Organismo de Investigación Judicial (OIJ) pasaba por el sitio e intervino cuando empezaron los disparos.

Michael Soto, subdirector del OIJ, confirmó las declaraciones de Moncada.

“Nuestro agente trató de intervenir, pero en apariencia, ya los homicidios habían ocurrido. Esto todo es muy preliminar. Pero sí, efectivamente un compañero iba pasando por ahí luego de volver de hacer ejercicio en el gimnasio”, indicó.

Soto insistió en que nada está claro en este momento. Por ejemplo, indicó que uno de los heridos trasladados al Hospital México podría ser una víctima colateral.

El funcionario agregó que la escena está custodiada por agentes en este momento, quienes apenas inician las pesquisas dentro del bar, donde quedaron muchos indicios balísticos.

Las identidades de las víctimas no han trascendido, tampoco los detalles de la dinámica ligada a este violento hecho.

Tres personas fallecidas y otras dos resultaron heridas una balacera en Santa Ana. (Cortesía La Nación/Cortesía La Nación)

Mientras se realizaba el traslado, una de las patrullas de la Fuerza Pública que atendía la emergencia colisionó con otro vehículo en el centro de San José, lo que generó una segunda situación que también requirió atención antes del arribo al hospital.

Según reporte de Cruz Roja, en el lugar se valoraron cuatro pacientes, entre ellos un oficial de Fuerza Pública, quien también fue llevado en condición urgente al Hospital del Trauma.

Mientras tanto, la escena en Santa Ana permanecía bajo resguardo policial al cierre de esta nota, mientras agentes del OIJ realizaban las diligencias correspondientes.