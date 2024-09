Gobierno renuncia a aumentar número de policías

El ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, señaló que aunque el presupuesto del 2025 no asigna fondos para la creación de nuevas plazas policiales, los diputados pueden incluir más recursos para ese fin. Foto:

El gobierno renunció a aumentar el número de policías en el 2025. El ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora Cordero, confirmó a La Nación que el Poder Ejecutivo optó por subir los salarios de los oficiales antes que sumar más plazas.

“Favorecimos un criterio cualitativo sobre uno cuantitativo, basado en el sistema de integridad policial. Muchos colegas nos han dicho: ‘es mejor una policía pequeña y eficiente, y no masiva y fuera de control’”, manifestó el jerarca.

Según el plan de gastos del año próximo, la cartera de Seguridad tiene previsto crecer de 15.975 plazas asignadas en 2024 a un 16.278. No obstante, Zamora aclaró que la Fuerza Pública cuenta en la actualidad con unos 15.000 oficiales en planilla y que no contratarán más.

“Este presupuesto 2025 no incluye nuevas plazas, no tiene asignación hasta el día de hoy. Recordemos que este es un anteproyecto, son los diputados los que finalmente lo aprueban”, aseveró.

Dicha decisión se toma en momentos en que el país afronta una ola de violencia generada, principalmente, por disputas entre grupos narco que en el 2023 dejó una cifra histórica de 907 homicidios y que este año, según estima el OIJ, podría provocar entre 880 y 900 muertes.

Zamora alegó que los legisladores tienen la potestad para destinar más recursos para nuevas plazas policiales, como lo hicieron para el 2024, pero que el gobierno no previó recursos para ello en el Presupuesto Nacional del próximo año.

“El año anterior, fueron los diputados los que incluyeron 300 plazas adicionales (tomando dinero) de otras partidas. Lo hicieron en el 2023 para aplicación en el 2024”, aseveró el jerarca.

Sus palabras contrastan con un reportaje publicado por The New York Times, el pasado 15 de setiembre, según el cual el ministro estaba presionando para ampliar la fuerza policial, la cual cubre una población de 5,2 millones de habitantes.

El diario estadounidense reseñó que el vecino Panamá tiene 29.000 oficiales para 4,4 millones de habitantes y que el Ministerio de Seguridad costarricense recibió finalmente un aumento presupuestario del 12% en el 2024, tras sufrir recortes en los cinco años anteriores.

Para el próximo año, el aumento será de solo un 3,4%, un porcentaje similar al promedio de los últimos seis años.

Cifra de policías del 2025 es menor a la de años anteriores

Según el proyecto de presupuesto para el 2025, el Ministerio de Seguridad dispondrá de 16.278 plazas, incluyendo las 300 que los diputados agregaron. Esta cifra es inferior a la que ha tenido el país en años anteriores; en 2019 y 2020, por ejemplo, Costa Rica dispuso de 16.600 plazas.

Sin embargo, el jerarca explicó que tener una plaza disponible no implica necesariamente que vaya a ser ocupada por un oficial.

“En el presupuesto del 2024, recibimos 600 plazas adicionales, pero tenemos 1.087 estudiantes en la Escuela Nacional de Policía. ¿Cómo es que dándonos 600, tenemos 1.087? Es porque había una cantidad importante de plazas que no habían sido nombradas; entonces, no necesariamente tener una plaza indica que tenés un policía en la calle.

“De hecho, en este momento no están en la calle, están todavía en la Escuela, porque la capacitación dura ocho meses”, detalló Zamora.

Aunque reconoció que el objetivo es utilizar la totalidad de los espacios disponibles, el jerarca explicó que eligieron “apostar por la integridad policial frente a los retos del narcotráfico y los riesgos de la actividad”.

“Nos pareció que es un momento para fortalecer, porque muchas de las acciones no se hacen con muchos policías, sino con policías correctos”, agregó.

Zamora indicó que, en caso de recibir puestos adicionales para oficiales, el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) activaría inmediatamente un proceso de reclutamiento masivo.

“El Ministerio pierde aproximadamente de 40 a 60 funcionarios por mes, por pensionados, renuncias y despidos. Ese es un promedio porque es un ministerio muy grande. Entonces, cada mes hay un remanente de plazas que queda y que hay que volver a llenar.

“Nosotros lo que activamos es un proceso masivo de reclutamiento que anteriormente no existía; de hecho la Escuela Nacional de Policía nunca había estado con bases llenas como lo está en este momento”, aseguró.

Si bien la Asamblea Legislativa puede tomar el acuerdo de modificar el presupuesto ordinario de la República para incluir nuevas plazas para policías, la iniciativa del plan de gastos en realidad es responsabilidad del Poder Ejecutivo.

¿Cuál es la cantidad de policías requerida en el país?

La Nación le consultó al ministro Mario Zamora cuál es la cantidad de policías que necesita el país para atender los problemas de inseguridad.

Al respecto, el jerarca indicó que este es un tema de conversación recurrente en los congresos internacionales de seguridad. “En algún momento alguien en Naciones Unidas (ONU) dijo 8,6 por cada 100.000 habitantes. El tema es el siguiente: todo depende de la criminalidad”, dijo.

“Tomando en cuenta la estadística judicial, no es lo mismo 20 policías en San Mateo de Alajuela que 20 policías en Purral. También depende del tipo de intervención policial. Si es, por ejemplo, un problema entre vecinos, el policía llega, habla, y se resuelve el problema. Si es un homicidio, se tiene que quedar seis horas mientras hay levantamiento del cadáver; entonces esas seis horas lo perdemos para todo lo demás”, continuó Zamora.

El ministro brindó otro ejemplo: “Cuando pasó el incremento de homicidios en Limón, en enero y febrero, inyectamos 150 policías y hoy tenemos más de 20 homicidios menos que en 2023. Entonces yo te diría, a ojo de buen cubero, que más o menos 100 policías era lo que faltaba en Limón para lograr el punto de equilibrio. Si eso no hubiera resultado suficiente, hubiéramos tenido que meter 100 más. Entonces yo te hubiera dado el dato: mirá, para Limón ocupamos no 100, si no 200. Esto es un escenario de prueba y error”.

Zamora: ‘Vestimos santos desvistiendo otros’

Zamora aseguró que parte de su trabajo es “vestir santos desvistiendo otros”, debido a que para enviar 100 policías a una zona conflictiva, tienen que sacarlos de otros pueblos o ciudades. Además, deben estar atentos para no perder el control en las comunidades donde reducen la presencia de efectivos.

El ministro alertó que el país está enfrentado el desembarque de criminales provenientes del cártel de Sinaloa, originario de México. Recalcó que no se trata de bandas locales vinculadas al cártel, sino que “el cártel de Sinaloa decide tomar Costa Rica”. Eso, según afirmó, puede generar una ola de homicidios por encima de las estadísticas.

“Nosotros todos los días estamos en un escenario de equilibrios máximos producto de esta situación criminal, que además es súper volátil. Estos grupos también están aplicando contrainteligencia. Están observando dónde estamos, y dónde no estamos, para estar ellos”, concluyó Zamora.

La Fuerza Pública tiene 15.975 plazas asignadas en el 2024. Sin embargo, el ministro de Seguridad, Mario Zamora, admitió que no todas ellas están ocupadas. De hecho, según indicó, en este momento hay unos 15.000 oficiales en la calle. Foto: (Rafael Pacheco Granados)

