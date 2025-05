Hacienda manda a cerrar por 25 días conocido hotel de Belén

La Dirección General de Tributación ordenó el cierre de un conocido hotel en el cantón de Belén, Heredia, por un total de 25 días naturales, debido a incumplimientos tributarios correspondientes a los cinco primeros meses del 2025.

Se trata del Wyndham San José Herradura, que acumula cinco sanciones por incumplimientos de la normativa tributaria, de cinco días naturales cada uno, por lo que ha tenido que cerrar por un plazo de casi un mes.

De los 54 negocios sancionados por la Dirección de Tributación en lo que va del año, 12 de esos comercios fueron sancionados en el mes de mayo, uno de ellos calificado como gran contribuyente nacional.

Los comercios que incumplen con sus obligaciones tributarias tienen actividades como tiendas, bares, restaurantes y hoteles.

“La medida busca fortalecer la responsabilidad fiscal, por eso reiteramos nuestro llamado a los contribuyentes para que respeten la normativa vigente, asuman de manera responsable sus deberes con el fisco y eviten las consecuencias que trae consigo el cierre de su negocio”, dijo Mario Ramos, director de Tributación.

Entre los incumplimientos sancionados por las autoridades hacendarias están la no presentación a tiempo de declaraciones de impuestos, no emisión o no entrega de comprobantes de pago.

El Wyndham Herradura es el único comercio cerrado en mayo en la provincia de Heredia, mientras que otro alojamiento, el hotel Termales del Bosque, en el cantón de San Carlos, es el único contribuyente sancionado en la provincia de Alajuela.

No es la primera vez que el Herradura es obligado a cerrar por incumplimientos tributarios, pues ya se le había obligado a cerrar operaciones durante 30 horas, en mayo del 2023, por una sanción que estaba pendiente desde el 2019.

En Cartago, fueron sancionados con el cierre por cinco días naturales el minisúper y licorera El Azucarero, Super Tony, Greco Chemical S. A., autoservicio Agua Caliente S. A., la fábrica de papel y cartón L. Lizano G., así como Fresas Frescas del Llano Jomasa.

En San José, el castigo de cierre por incumplimientos se les aplicó a dos sucursales de la corporación S y S, así como a dos sucursales de la ferretería M. Hernández P.

Super Bonanza 4 y el restaurante T. Campbell R. fueron cerrados por cinco días en la provincia de Limón.

Mario Ramos enfatizó en que, durante el segundo semestre de este año, la Dirección de Tributación va a incrementar y reforzar los planes de control presenciales para mejorar los índices de cumplimiento de los deberes formales de los contribuyentes.