Jafet Soto se siente calumniado y lanza amenaza por denuncia de Alajuelense

Jafet Soto brindó su conferencia de prensa previo al último duelo del Clausura 2025. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Jafet Soto, presidente y entrenador del Herediano, se refirió a la polémica que se dio luego de la ida de la Gran Final, entre su equipo y Alajuelense.

Aarón Salazar, jugador manudo, dijo a la prensa que según él, Soto le dijo a Alejandro Bran (futbolista de la Liga) que él se encargaría de que no volviera a la Selección de Costa Rica.

Ante esto, Soto fue enfático que es falso y que el quiera cuestionarlo puede llevar el tema de los Tribunales de Justicia.

“Absolutamente no. Muchos de ustedes dieron por sentado que yo lo había dicho, esto está mal por parte de ustedes porque nunca pueden poner palabras que yo no he dicho”, afirmó.

“Más bien el que quiera afirmar que yo dije eso vamos a los tribunales y lo dice en un Tribunal de Justicia. Nos demandamos por calumnias mutuamente, porque yo escuchar a don Joseph decir eso y confirmándolo que no estuvo ni siquiera en la cancha...”, externó.

Soto insistió en señalar el comportamiento del directivo erizo, quien es también parte del Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol.

LEA MÁS: Joseph Joseph repudia lo de Jafet Soto: ‘Se está aprovechando de su posición’

“No lo pueden dar por sentado y a don Joseph lo voy a ver de mañana en ocho en el Ejecutivo. No podemos caer en ese tipo de situaciones y suposiciones. Ahí queda el tema”, profundizó.

Al final cerró de la siguiente forma:

“Yo sé que don Joseph tiene muchos recursos, tiene plata que no tengo yo, pero tengo un montón de amigos que van a querer ayudarme y estar conmigo si es necesario llegar a esas instancias”, acotó.