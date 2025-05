Jafet Soto alega que Alajuelense tiene más injerencia que él en la Fedefútbol

En las horas previas del duelo final entre Herediano y Liga Deportiva Alajuelense por la estrella 31, Jafet Soto no solo negó que él le haya dicho a Alejandro Bran que no volverá a la Selección Nacional, como lo denunció en micrófonos Aarón Salazar, sino que también envió algunos cuestionamientos a la Liga.

Según él, entre el Team y la Liga existe una rivalidad normal, grande, bonita y que él solo la ve en lo deportivo, no en lo personal. Para Jafet Soto se trata de planificación, como un plan a largo plazo que lo han desarrollado en su equipo.

“Nosotros no cambiamos la Junta Directiva cada dos años, porque no tenemos que estar en ese pleito, porque no hay una barra que mande. Aquí manda Fuerza Herediana y aquí las decisiones las tomamos tres personas máximo”, citó Jafet Soto.

También afirmó que en Herediano han aprendido muy bien de la Liga y Saprissa a lo largo de la historia, cuando estos clubes llegaban y contrataban a un jugador en una final porque los rojiamarillos no tenían los recursos para renovarlo y ellos sí.

“Hoy estamos en un tema de recursos, de aprovechamiento y sobre todo de planificación muy parejos. Cuando ellos van por un jugador yo ya tal vez lo firmé, cuando yo voy por un jugador tal vez ellos ya lo firmaron, ellos no lo renovaron y yo lo agarré y lo firmé para nuestro equipo”, destacó.

Añadió que eso ha generado cierta competencia, más que en la cancha, fuera de ella.

Dijo que ese adelantamiento a veces lo han intentado llevar a la cancha y a muchas otras estructuras, señalando que él intenta sacar provecho, cuando está convencido de que es todo lo contrario.

“Yo les pregunto: ¿Un chamaco de 16 años con 300 minutos en Primera División ya está en la lista de los 60 elegidos para la Copa Oro? ¿Quién sacó provecho?”, manifestó Jafet Soto, en alusión a Isaac Badilla, quien aún no tiene la visa estadounidense por más gestiones que han intentado.

“¿300 minutos y ya está en la lista para la Copa Oro? ¿Quién saca provecho? ¿Quién manejó la Federación durante años como el Popeye Herrera? ¿De dónde venía?

”¿Y cuántos jugadores de ese equipo llegaron? No hablemos de sacar provecho porque cuál fue el entrenador de la Selección Sub-17. ¿De dónde venía? De Liga Deportiva Alajuelense, Júnior Díaz", afirmó Jafet Soto.

Jafet Soto atendió a los medios de comunicación antes del partido definitivo de la gran final entre Herediano y Liga Deportiva Alajuelense. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Además, recordó que hasta Luis Roberto Sibaja estaba a cargo de las selecciones regionales.

“A ustedes les gusta tirarme los trapitos a mí y cuántos heredianos hay trabajando en la Federación. ¿Cuántos? Ni uno y yo estoy en ese Comité Ejecutivo porque quiero, pero también mañana puedo irme.

”Yo no dependo de ese Comité Ejecutivo, solo tres personas no cobramos las dietas ahí, y yo soy una de esas. Yo no necesito estar en ese Comité Ejecutivo, yo no lo necesito y si mañana me tengo que ir, me voy, porque yo no necesito que nadie me esté ayudando a mí“, recalcó.

Añadió que todo lo que han hecho en Herediano ha sido con uñas y dientes, con tierra en las uñas, con ayuda de la afición, socios y de la asociación.

“Nosotros no tenemos el respaldo de un emporio económico atrás, nosotros no, nosotros vamos ahí, coyol quebrado, coyol comido y ahí la llevamos y eso es lo que duele, porque cuando uno se va acercando, el sordo oye, el ciego ve y el mudo habla”, concluyó Jafet Soto.

