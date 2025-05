Jafet Soto logra histórica cifra al frente del Herediano que lo ubica cerca del técnico florense más ganador

Su verbo confrontativo, retador y directo lo ha llevado a convertirse en una de las figuras más determinantes del fútbol costarricense.

Acérrimo defensor del Club Sport Herediano desde cualquier trinchera, Jafet Soto Molina se ha consolidado como el hombre orquesta del Team en los últimos años, desempeñándose como entrenador, gerente deportivo, gerente general y presidente.

No obstante, desde el banquillo, Jafet alcanzó este domingo 25 de mayo una cifra histórica al frente del conjunto florense. El marco no pudo ser mejor: el juego de ida de la final nacional del Torneo Clausura 2025 ante Alajuelense, donde ambos equipos empataron 0-0 en un vibrante compromiso disputado en el Estadio Nacional.

De acuerdo con el periodista y estadígrafo Luis Quirós, Jafet llegó a los 200 partidos como técnico del conjunto rojiamarillo en la Primera División, convirtiéndose en el segundo estratega con más encuentros dirigidos al frente de los florenses.

“Este no es un trabajo para mí, yo no gano un colón por ser técnico del Herediano. No me gusta ser entrenador, pero cuando el equipo me necesitó, en algún momento —y bien que mal— se cumplió el objetivo. A quienes hay que exigirles es a los jugadores. Que yo sepa, el noventa por ciento de las decisiones que se toman en la cancha son de los jugadores, no del técnico”, explicó Soto en la conferencia de prensa anterior.

Según el redactor del medio digital Satélite Deportivo, el actual dueño del banquillo florense debutó con el equipo de sus amores el 7 de septiembre de 2011, en el Torneo de Invierno de ese año, ganando 1-2 en el Juan Gobán Quirós, sede de Limón FC.

Las estadísticas de Jafet Soto

En total, el hoy timonel y jerarca de la institución se ha sentado en 12 etapas diferentes en el banquillo del cuadro rojiamarillo.

“Ojalá yo tuviera el tiempo que tienen otros entrenadores para ser técnico. Yo no tengo tiempo, tengo que repartir mi día en muchas cosas, por eso es que estoy un ratito”, comentó Soto en la conferencia de prensa tras finalizar el juego ante La Liga.

Jafet, con sus 200 encuentros dirigidos, se convirtió en el segundo entrenador con más presencias en el banquillo florense, solo superado por el brasileño Odir Jacques, quien contabiliza 271 partidos en su carrera deportiva y es además el entrenador más ganador de los florenses con cinco campeonatos (1978, 1981, 1985, 2012 y 2015).

En cuanto a sus estadísticas con el cuadro rojiamarillo, Soto suma 106 victorias, siendo el segundo técnico más ganador del club, nuevamente detrás de Odir Jacques, quien acumula 125 triunfos. Además, registra 50 empates y 44 derrotas.

Aunque en múltiples ocasiones ha asegurado que no le gusta ser entrenador y que prefiere la parte gerencial, es evidente que sus logros desde el banquillo lo definen como un técnico exitoso, ovacionado por los aficionados, quienes si bien lo valoran como estratega, lo prefieren como gerente deportivo.

Como técnico del Team, Jafet ya cuenta con dos títulos nacionales: Apertura 2018 y Apertura 2024, así como el cetro de la Liga Concacaf 2018.

De lograr el título ante los rojinegros, sumaría su tercera corona nacional y se inscribiría en la historia del club como el técnico que alcanzó un bicampeonato, algo que no ocurría desde hace 46 años.

Cabe recordar su breve paso por el Municipal de Pérez Zeledón en el Torneo de Invierno 2012, donde dirigió seis partidos, lo que eleva su total a 206 encuentros en la máxima categoría del fútbol costarricense.