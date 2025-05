Jafet Soto asegura que fichó a figura de Alajuelense que enfrentará al Herediano en la final nacional

Entre bromas, risas y dando algunas pistas, el presidente y entrenador del Club Sport Herediano, Jafet Soto Molina, aseguró que ya tiene amarrado a un jugador de Liga Deportiva Alajuelense, que disputará la gran final nacional del Torneo Clausura 2025 frente al Team.

En conferencia de prensa este viernes 23 de mayo, previo al compromiso frente a la Liga —que se jugará el próximo domingo 25 de mayo en el Estadio Nacional a partir de las 5 p. m.—, a Soto se le consultó sobre los rumores de los últimos días, los cuales indicaban que un jugador rojinegro pasaría a formar parte del conjunto florense.

Aunque no quiso confirmar el nombre, dio pistas suficientes para entender que el jugador que ya pertenece al Herediano es Joshua Navarro, de 26 años, quien inició su carrera en las ligas menores de Pérez Zeledón.

—“No solo me interesaba. Él ya es jugador del Herediano, ya está firmado, aseguró Soto.

—¿Se puede saber quién es?

—Después.

—¿Jugó en estas instancias de finales y semifinales?

—Sí, totalmente.

—¿Anotó en alguna de las series?

—También— respondió Soto al abandonar la sala de conferencias.

Precisamente Joshua Navarro, desde la llegada del Óscar Macho Ramírez, a la Liga, se volvió uno de los revulsivos más importante del equipo en las instancias finales y anotó el gol de la victoria ante el Puntarenas FC (1-0) en semifinales.

No es la primera vez que Jafet Soto anuncia un fichaje procedente de las filas rojinegras en medio de las series finales de un torneo.

Anteriormente, había fichado a Orlando Galo y José Guillermo Ortiz, quienes eran figuras de Alajuelense, y antes de que terminara el campeonato confirmó su llegada al Team.

En el pasado, jugadores como Juan Pablo Vargas y Cristian Montero también tomaron la decisión de dejar Alajuelense para incorporarse al Herediano.

Por otra parte, hoy la Liga cuenta con los exheredianos Aarón Salazar —quien dejó el Team hace apenas cinco meses y hoy es titular con el conjunto manudo— y Alejandro Bran, quien anotó dos tantos ante Saprissa y llegó a préstamo del conjunto inglés Burton Albion FC, de la tercera división.

El mismo Jafet Soto había indicado que si la Liga compra la ficha de Bran, al Herediano el tendrá que pagar un buen porcentaje.

Casi al mismo tiempo, en su conferencia de prensa, el técnico liguista Óscar Ramírez también se refirió al tema y aseguró que ya había hablado con Joshua Navarro.

“Creo que me he encontrado con un muchacho con unos valores increíbles y eso pues me da para pensar en cosas con valores muy importantes, él viene de una familia muy humilde y hablamos sobre eso y está todo claro.

“Yo muy contento con la participación de él y esperando lo mejor de él. Creo que está siendo un factor muy determinante en los segundos tiempos y esa va a ser la línea”, afirmó Óscar Ramírez.

A renglón seguido, deslizó una pista que podría dar la razón a las palabras de Jafet: “Cuando uno está en una institución, tiene que dar lo mejor hasta el último día. Tiene que salir con la cabeza en alto y dejando las puertas abiertas”, aseveró Ramírez.