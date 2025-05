Óscar Ramírez habla claro sobre Joshua Navarro, Alajuelense y Herediano

Joshua Navarro pasó de ser un jugador que tenía poca participación con Alexandre Guimaraes a ser una pieza importantísima para Óscar Ramírez en Liga Deportiva Alajuelense.

Él es uno de los futbolistas que vencen contrato con la Liga y desde hace un tiempo se rumora que tiene todo listo para pasar al bando del Herediano.

Antes de la gran final entre rojinegros y florenses esa situación pone a pensar a muchas personas, menos al propio Óscar Ramírez.

LEA MÁS: Apúntese al sorteo flash de entradas para gran final Alajuelense vs. Herediano

¿Cómo toma el técnico de Alajuelense que previo a la gran final se hable de que él va para el rival contra el que los manudos pelearán por la corona del desempate, esa estrella 31 que alguno de los dos equipos alzará el miércoles 28 de mayo?

Para responder esa interrogante, lo primero que dijo el Óscar “Macho” Ramírez es que él mismo ha hablado con Joshua Navarro sobre este tema.

“Creo que me he encontrado con un muchacho con unos valores increíbles y eso pues me da para pensar en cosas con valores muy importantes, él viene de una familia muy humilde y hablamos sobre eso y está todo claro.

Desde hace un tiempo se habla que Josha Navarro tiene un contrato prefirmado con Herediano. Él está siendo una carta importante en esta instancia final con Liga Deportiva Alajuelense. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

”Yo muy contento con la participación de él y esperando lo mejor de él. Creo que está siendo un factor muy determinante en los segundos tiempos y esa va a ser la línea", afirmó Óscar Ramírez.

LEA MÁS: Alejandro Bran dice con Alajuelense lo que en Herediano jamás pensaron

El Macho añadió que quizás por su manera de ser, cree en los valores y en la parte del profesionalismo. Dicho sea de paso, confesó que eso es algo que conversó con todos sus dirigidos.

“Cuando uno está en una institución, tiene que dar lo mejor hasta el último día. Tiene que salir con la cabeza en alto y dejando las puertas abiertas.

”Dos veces he hablado con él, uno ve la carita y a mí me gusta. Tal vez es un muchacho muy sencillo, tímido, pero cuando habla, se nota la veracidad y esa parte a mí me tiene tranquilo", manifestó Óscar Ramírez.

Las entradas para el partido de ida de la gran final se venden a un ritmo acelerado. Según conoció La Nación, en 20 horas de preventa se colocó el 50% del aforo del Estadio Nacional.

El primer round de la gran final entre Alajuelense y Herediano será este domingo 25 de mayo, a partir de las 5 p. m., en La Joya de La Sabana.

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.