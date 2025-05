Jafet Soto responde a Erick Lonis: ‘Me vale madre lo que diga’

Jafet Soto respondió a las fuertes palabras que pronunció Erick Lonis en su contra. No quería hacerlo, pero fue una de las consultas que el técnico de Herediano y presidente de Fuerza Herediana recibió, antes del inicio de la gran final contra Liga Deportiva Alajuelense.

“No tengo mucho que decir con respecto a eso, pero lo que sí me gustaría decir es que sí jugué catorce minutos en la eliminatoria del 2002 porque no sé si se acuerdan, tuve cáncer de tiroides y estuve año y medio retirado del fútbol”, afirmó Jafet Soto.

Recordó que de hecho, esos catorce minutos fueron en el Orange Bowl de Miami, donde con cáncer metió gol y aseguró que todas las personas que han pasado por eso, saben lo difícil que es volver.

“Creo que de todo, tal vez es lo único que tengo que decir, porque repito, solo los que vivimos eso... Si ustedes buscan ese partido, ahí se ve otro Jafet, en ese partido tengo 14 kilos de menos. De hecho rompí un contrato con Morelia después de esa situación, porque se dijeron muchas cosas”, detalló.

Añadió que al final lo que tenía era la tiroides mala y tuvo que comenzar un tratamiento de casi año y dos meses contra el cáncer, recibiendo radioterapia y demás.

Jafet Soto responde a Erick Lonis: "Me vale madre"

“Después, pues sí, jugué la eliminatoria de 2006 con un montón de minutos y jugué la eliminatoria de Francia 98 muchos minutos también, gracias a Dios, que eran mis primeras eliminatorias”, citó.

Jafet Soto también pronunció que con respecto al tema de la crítica, no le molesta, para nada, porque tampoco lo incomoda cuando lo elogian. Así que en su estilo y su forma de pensar, no lo confunde lo uno, ni lo otro.

“No me molesta cuando me elogian, ni cuando me critican. Porque no me confundo, lo tengo muy claro, así que de las dos maneras, conmigo bien, no tengo ningún problema, porque yo soy un agradecido de esto.

”Soy un agradecido de lo que hago, porque tengo 17 años en esto y he pasado etapas muy duras, pero me considero un privilegiado de un fútbol que me dio muchas satisfacciones", aseveró.

Jafet Soto no se le quedó callado a Erick Lonis y contó su verdad. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Según él, más bien esto le ha dado muchas satisfacciones, alegrías y mucho más amor que la crítica dañina que genera odio.

“Me genera más lo otro que la crítica dañina que genera un odio que no me interesa, por no decir que me da igual. O como diríamos mexicanamente, me vale madre. Entonces, creo que lo de nosotros no es venganza, es estar centrados en construir lo que queremos para este equipo.

”Herediano se ha hecho un experto en renacer una y otra vez. Todos los que estamos sentados en esta silla, desde que llegó Fuerza Herediana, hemos estado renaciendo una, otra vez, otra vez y haciendo ruido. Y aprendimos a ganar y elegimos hacer historia. Eso le molesta a mucha gente", reiteró.

Dijo que los florenses están cargados de esa templanza, aprendiendo a regresar de la nada y de nadie.

“Eso es Heredia. Lo que se diga o se deje de decir, me vale madre”, recalcó Jafet Soto.