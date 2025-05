Erick Lonis le dio con todo a Jafet Soto y lo reta a que le diga las cosas en la cara

Erick Lonis, exguardameta del Deportivo Saprissa, le salió con los tacos de frente a Jafet Soto, técnico y presidente de Herediano.

Durante el programa de este domingo en Deporte Más, Lonis le expresó a Jafet que le diga las cosas de frente, en la cara, y no solo en conferencias de prensa.

En una conferencia antes del pasado partido contra Saprissa, Soto fue consultado sobre las críticas de Lonis al arbitraje en la ida de las semifinales. Ante la pregunta, Jafet respondió que no se iba a referir al tema, ya que solo conversaba con “gente de fútbol”, lo que encendió al exjugador, quien no dudó en responderle.

“Por supuesto que no soy gente de fútbol, soy futbolista. La gente de fútbol vota por intereses, vota porque le den puestos, solo piensa en coger plata para sus equipos y los bolsillos. La gente de fútbol ha permitido la ley sub-21, la gente de fútbol sale a reclamarle a un patrocinador que le ha dado millones a la federación. Yo no soy ese tipo de persona”, dijo Lonis.

LEA MÁS: Jafet Soto continúa la polémica y reprocha con dureza a la Ministra de Salud: “Hay gente que se está muriendo”

Lonis siguió con todo y añadió que iba a decir una cosa de Jafet:

“Yo soy un futbolista que nunca le pidió al capitán de otro equipo que lo llevara y después anduvo tatuándose el escudo del equipo. Yo soy un futbolista que jugó 71 y resto de partidos con la Selección, y en ninguno amanecí enfermo. Jugué muchas finales y salí campeón, jugué todo el torneo para llegar a la final, no me monté al final para salir campeón”, destacó Lonis.

El excapitán de Saprissa fue más allá y le indicó a Jafet que dejara de estar “llorando” porque no lo llevaron al Mundial del 2002.

El ex mundialista Erick Lonis le respondió con todo a Jafet Soto ¡Lo despedazó! pic.twitter.com/toHys262Bi — TD Más (@tdmascrc) May 18, 2025

“Soy un futbolista que nunca pidió cambio en semifinales y menos en una final. Usted no entiende porque no jugó finales. Nunca voy a reclamar que me llevan a un Mundial cuando solo jugué 14 minutos de 900 minutos de las fases finales. 14 minutos y 20 años llorando porque no lo llevan a un Mundial.

“Nosotros jugamos la mayoría de 800 minutos para arriba: Medford, Paté, todos los demás... Más de 800 minutos para ir a un Mundial. Usted jugó 14 minutos y llora... Para ir a un Mundial hay que ganárselo por mucho tiempo, no llegar al final y poner a un técnico que soy yo... Eso en los jugadores no funciona. Yo soy futbolista, no gente de fútbol”, manifestó Lonis.

A Jafet Soto le ha llovido duro. Primero lo criticó la Ministra de Salud Mary Munive y ahora Erick Lonis le dijo de todo. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Erick le señaló a Jafet Soto que, antes de hablar de él en una conferencia de prensa, hubiera llamado, como hizo hace tres años.

“¿Por qué no me llama? Usted está acostumbrado a criticar a sus subalternos. Yo jugué finales, yo nunca abandoné al equipo. Cuando quiera, podemos hablar de frente, como hace tres años. Hablemos de frente, hablemos de lo que usted ha hecho. Usted no habla mal de los mexicanos, de Palencia, usted solo habla de los ticos. ¿Con quién va? A mí me importa muy poco lo que piense, no me gusta gastar mi tiempo en peleas que no valen la pena... Yo defiendo el fútbol, pero de frente.

“Usted es bueno para criticar a los ticos. Vea a los mexicanos, vea lo que está pasando en Turrialba, ¿por qué no dice lo que sale en La Nación? Usted solo habla mal de los ticos, critica e impone”, sentenció Lonis.