Jafet Soto continúa la polémica y reprocha con dureza a la Ministra de Salud: “Hay gente que se está muriendo”

El entrenador del Herediano, Jafet Soto, no se quedó callado y, por el contrario, le recriminó a la ministra de Salud, Mary Munive, las declaraciones en su contra, emitidas durante la conferencia de prensa de este miércoles 14 de mayo en Casa Presidencial.

“Bueno, creo que obviamente no soy tan importante como para que, en una conferencia de prensa —que pagamos todos los costarricenses— se hable de Jafet Soto. Hay cosas más importantes en el ámbito que ella dirige. Ella es la jefa de un organismo muy importante para Costa Rica y que está en crisis”, aseguró Soto.

En una larga exposición, Jafet agregó: “Hay gente que se está muriendo. No se puede desperdiciar una conferencia de prensa gritando e insultando, eso no se vale. En el fútbol estamos acostumbrados al populismo, pero no se vale que en el Gobierno quieran hacer lo mismo en los próximos años”.

LEA MÁS: Ministra de Salud, Mary Munive, no se le queda callada a Jafet Soto

El timonel del Herediano aseguró que la ministra de Salud debería preocuparse por construir el hospital de Cartago y evitar más muertes en esa provincia.

La polémica inició el viernes pasado, cuando el Ministerio de Salud cerró de manera preventiva el estadio Lito Pérez de Puntarenas, a dos días de la semifinal ante Alajuelense. Para tratar de evitar especulaciones, la ministra Mary Munive se declaró aficionada del Saprissa.

El martes, funcionarios del Ministerio visitaron también el estadio Carlos Alvarado, en Santa Bárbara; ahí, Soto lanzó su primer comentario crítico: “Con una ministra diciendo que es morada, mejor no hubiera dicho nada”.

LEA MÁS: Jafet Soto al Ministerio de Salud: ‘Con una ministra diciendo que es morada, no hubiera dicho nada mejor’

Por su parte, Munive le respondió a Jafet directamente desde Zapote: “Tenga dignidad. Son los campeones nacionales, enfrente como tiene que enfrentarse a un campeonato y deje de echarle la culpa a otros”, afirmó la jerarca.

Hasta el presidente de la República, Rodrigo Chaves, intervino en el tema: “De mi parte, heredianos, siempre es de buena fe. El fútbol no es el deporte nacional, es el segundo deporte nacional. El primer deporte nacional es vacilarnos entre los aficionados de diferentes equipos”, comentó.

Mary Munive a Jafet Soto: "Deje de echarle la culpa a otros"

Jafet Soto habló de los problemas de la Caja

Jafet fue sumamente crítico del accionar tanto de la jerarca de Salud como del mandatario, pues considera que hay temas más importantes a los cuales referirse.

“Deberían pensar en solucionar la lista de espera para cirugías. Los costarricenses seguimos muriendo y esperando una operación, pero es mejor hablar de fútbol para distraer la atención y distorsionar lo que verdaderamente está pasando en Costa Rica”, acotó Soto.

Jafet explicó que le duele que se desaproveche una conferencia de prensa importante para hablarle al país: “En lugar de abordar los problemas administrativos de la Caja, cuestionar la falta de transparencia, se prefiere hablar de Jafet”.

LEA MÁS: Atención: Ministerio de Salud revisa estadio Carlos Alvarado previo al Herediano - Saprissa

Asimismo, enfatizó: “Deberían pensar en solucionar la lista de espera para las cirugías. Los costarricenses seguimos muriendo y esperando una operación, pero es mejor hablar de fútbol para buscar otras cosas y distorsionar la realidad del país”.

El presidente del Herediano aseguró que ahora parece que no se puede criticar al Gobierno ni a sus actuaciones.

“No puedo hacerle una crítica al Ministerio de Salud, cuando estamos en un país democrático. ¿Tenemos que quedarnos callados? Ahora no sé si ella (Munive) va a dar otra conferencia para referirse a esto, o si irá al estadio, o si tengo que esperar a que vuelvan a revisar un estadio que tiene su permiso de funcionamiento al día”.

El timonel rojiamarillo volvió a la carga al asegurar: “Hay que enfocarse en lo realmente importante, como la lista de espera para mamografías, que afecta a nuestras madres, hermanas e hijas, o en los 6.400 enfermeros que le hacen falta al Ministerio de Salud”, enfatizó.

Tampoco tuvo reparos en responderle al propio presidente de la República, Rodrigo Chaves, al manifestar: “Como dijo el señor Presidente, a mí me metieron cuatro (goles). Pero él tiene otros cuatro… por otro lado… por otro lado”.