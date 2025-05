Jafet Soto desde ya le pone el ojo a la serie de Saprissa vs. Alajuelense y estas son las razones

El técnico del Herediano, Jafet Soto Molina, tras la victoria 2-0 ante el Deportivo Saprissa en el estadio Carlos Alvarado de Santa Bárbara, salió convencido de que la derrota 4-0 en el partido de ida de la semifinal, disputado en el estadio Ricardo Saprissa, fue un accidente.

Los rojiamarillos sometieron a los morados e incluso tuvieron oportunidades para ganar por un marcador más abultado. Esto le da confianza al estratega florense, quien ahora tendrá diez días para preparar los dos compromisos de la gran final, donde deberá enfrentarse al ganador de la serie entre Saprissa y Alajuelense.

¿Cuál es el análisis del triunfo ante Saprissa, a pesar de que no logran imponerse en la serie? Copiado!

Demostramos lo dignos que somos como campeones, como equipo. Creo que esto refleja que lo del domingo pasado en Saprissa fue un gran accidente. En esta serie no se puede jugar un solo partido, se tienen que jugar dos, y hoy jugamos. Fuimos superiores a Saprissa durante todo el encuentro. Fallamos muchas oportunidades de gol; creo que las opciones que tuvimos nos daban para empatar la serie, pero así es el fútbol. Rescato la actitud de mi equipo: la fuerza, la entrega, la dignidad competitiva. Ahora nos toca esperar rival en la gran final.

¿Cuánto siente que pesa la localía en este tipo de series? Copiado!

Guardando la objetividad, ambos equipos somos fuertes en casa, y con el rival que nos toque será igual. La Liga es fuerte en su estadio, quizás un poco más calculadora fuera. Tengo dos partidos más para estudiar tanto a la Liga como a Saprissa, en situaciones extremas de estrés deportivo, y hay que sacar el mayor provecho de ello.

¿Cómo serán los siguientes 10 días de cara a la preparación para la final nacional? Copiado!

No vamos a parar. Este jueves entrenamos en la tarde y vamos a mantener la intensidad con la que cerramos esta fase. Hoy demostramos el gran equipo que somos, y hay que sostener todo lo que hemos construido. Debemos elegir bien el planteamiento para el partido que nos toca abrir de visita y estudiar la estrategia de Óscar “Macho” Ramírez en ese contexto, así como la de Pablo Wanchope, que puede mantenerse o variar si enfrentamos a la Liga.

¿Cuál fue la razón de la ausencia de José Rodríguez y Yurguin Román? Copiado!

Yurguin (Román) hizo un partido aceptable en Saprissa desde lo deportivo, pero tiene un problema muscular y no quisimos arriesgarlo. El partido fue muy intenso y no podíamos permitirnos jugar con futbolistas con la mínima molestia. En el caso de José Rodríguez Chiroldes, fue una decisión técnica.

¿Cuál fue el cambio táctico para el compromiso en el Carlos Alvarado? Copiado!

Abrimos mucho a los laterales, hicimos que nuestros centrales salieran a los costados, buscamos equilibrio con un solo contención y liberamos a dos creativos, un mediapunta y un punta. Sometimos a Saprissa. Quizás lo que nos sobraba en el primer tiempo eran muchos jugadores en el área, y la segunda pelota era más de ellos. Creo que nos faltó un poco de intensidad en algunos tramos. Ellos metieron dos goles más en el global y están en la final.

¿Dónde estuvo la mayor diferencia con respecto al juego de ida ante Saprissa? Copiado!

Este es nuestro equipo. Nos encontramos. Queríamos ganar porque necesitábamos convencernos de quiénes somos. No podíamos dudar. Le agradezco a la afición: a los que vinieron, a los que pagaron su entrada y a los que creyeron. Felicité a los jugadores porque hicieron un gran partido.

¿Qué sigue para el Herediano? Copiado!

Tenemos que estudiar los errores que cometimos en Saprissa, donde nos anotaron tres goles de bola muerta. Debemos analizar todo el engranaje del equipo para presentar nuestra mejor versión, dependiendo del rival que nos toque.

¿Hay decepción por no jugar la final de la segunda fase? Copiado!

Nos tiene que motivar muchísimo, porque ya no hay margen de error. Antes no podías estar en una zona de confort, y ahora menos. Hay que estar incómodos, en la “sillita incómoda”, la que no tiene respaldar.

¿Cuál es la promesa que le hace a la afición del Herediano? Copiado!

Me comprometí con este equipo hace 30 años. Me comprometo a sacar esto adelante con la ayuda de los jugadores, la afición, la junta directiva, nuestros socios y aficionados. Todos debemos sacar esto adelante, juntos. Tenemos que mantener esta intensidad durante 90 minutos para lograr nuestro objetivo.

¿Le sorprendió algún detalle de las semifinales? Copiado!

Aprovecho para felicitar al Puntarenas FC por la gran campaña que hizo y a su cuerpo técnico. Es digno de admiración deportiva, un gran rival que complicó a todos los equipos. Contra Alajuelense llegó hasta los tiempos extra. Felicito al Puntarenas FC, a su dirigencia, a don Héctor Trejos. Fue muy valiente jugar sin localía, y es muy difícil cuando quieren sacarte a la fuerza.