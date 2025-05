Herediano vs. Saprissa: Morados y florenses pueden apostar por sorpresas en la cancha

Saprissa tiene un pie en la final, pero Herediano quiere dar la última palabra. Los morados golpearon primero y lo hicieron con fuerza con el 4-0 en el juego de ida. Los rojiamarillos se sienten heridos, pero no derrotados, y apelarán a todo en su campo para igualar la serie y dar el batacazo de eliminar a los tibaseños. Paulo César Wanchope, técnico de Saprissa, sorprendió con su planteamiento en el primer choque al incluir en el mediocampo al joven Alberth Barahona y usar a Mariano Torres como el 9 del equipo.

Herediano al ataque Copiado!

Ahora, Jafet Soto quiere apostar a lo mismo: sorprender a Saprissa con su alineación. De hecho, ya anunció que va a jugar al estilo de Odir Jacques, el histórico técnico florense que siempre pedía a sus jugadores lanzarse al ataque sin reservas. “Hay un maestro del ataque que se llama Odir Jacques. Vamos a jugar como Odir Jacques, como el Rey Midas de este equipo. Esperamos que sea una noche inédita y linda para contarle a nuestra gente”, expresó Jafet Soto, quien echará mano de un planteamiento atrevido. Jafet no dio nombres, pero si quiere emular a Odir, su equipo podría salir con dos delanteros: Marcel Hernández y José de Jesús “Tepa” González. Como extremos estarían Joaquín Alonso Hernández y Randy Vega. En el medio, Elías Aguilar, Luis Ronaldo Araya y Allan Cruz, quienes en defensa estarían respaldados por Getsel Montes, Keyner Brown, Yurguin Román y Emerson Bravo.

Qué hará Saprissa Copiado!

Pero cuidado, Jafet, sorpresas te da la vida, la vida te da sorpresas, dice la famosa canción del cantautor y músico panameño Rubén Blades. Paulo Wanchope podría sacarse otro conejo del sombrero y sorprender con su formación. ¿Por qué no pensar que el timonel morado utilice a hombres rápidos desde el inicio, como Nicolás Delgadillo, Gino Vivi o el mismo Orlando Sinclair, quien también tiene lo suyo en el uno contra uno? Alguno de ellos podría salir como estelar.

El balance Copiado!

Ya veremos qué sucede. Lo cierto es que Herediano está herido y apelará a su campo para volver a vencer a los morados, ya que Saprissa nunca ha ganado en ese escenario. En las cuatro ocasiones que se enfrentaron en el Estadio Carlos Alvarado, los florenses se dejaron el triunfo. Además, en los últimos dos partidos en ese estadio, el Team le marcó tres goles a los tibaseños: uno lo ganó 3-1 y el otro 3-0. Sin embargo, remontar cuatro goles no es tarea fácil. Nunca se ha revertido un 4-0 del primer juego de semifinales. Solo una vez se remontó un marcador abultado en esta instancia, y fue de 3-0. Ese registro negativo le ocurrió precisamente al Club Sport Herediano en la temporada 2006-2007, cuando ganó 3-0 en casa, pero perdió 4-1 en la vuelta ante Pérez Zeledón. Los generaleños avanzaron en los disparos desde el punto de penal. Herediano no derrota como local a Saprissa por cuatro goles de diferencia desde el Apertura 2019. Además, en las cuatro ocasiones previas en semifinales, cuando Saprissa ganó el primer partido ante Herediano, siempre avanzó. “De nuestra parte respetamos al rival. Es un equipo fuerte, con su historia, y debemos respetarlo. Por eso vamos a encarar este juego como lo que es, una semifinal, y le pido a los muchachos que estén concentrados y traten de no dejarse envolver por el ambiente”, opinó Paulo César Wanchope.

Los uniformes Copiado!

Herediano saldrá a la cancha con camiseta amarilla con franja roja transversal, pantaloneta y medias negras. El arquero llevará camiseta, pantaloneta y medias azules. Saprissa usará camiseta a rayas moradas y blancas, pantaloneta y medias blancas. Esteban Alvarado vestirá camiseta y pantaloneta verde, con medias negras con detalles en verde.

El árbitro Copiado!

Brayan Cruz será el árbitro del partido de Herediano contra el Deportivo Saprissa. (Rafael Pacheco Granados)

Brayan Cruz será el árbitro del partido y estará asistido por Diego Salazar y Enmanuel Alvarado. El cuarto árbitro será Marianela Araya, mientras que el árbitro VAR será Hugo Cruz y el AVAR será Josué Ugalde.

