Jugador campeón con Saprissa y Herediano advierte que florenses pueden dar un susto

Alzó la copa de campeón con el Deportivo Saprissa y con el Club Sport Herediano. Posee nueve cetros en el fútbol nacional: tres con los morados, cinco con los rojiamarillos y uno con San Carlos.

Conoce a fondo el vestuario saprissista y el florense. Sabe cuál es la mentalidad de los equipos en una semifinal y, con autoridad, puede hablar de lo que puede pasar en el compromiso de vuelta en el Estadio Carlos Alvarado.

Saprissa dio el primer golpe, tiene una amplia ventaja de 4-0 y, con solo empatar el miércoles próximo a las 8:45 p.m., pasará a la final de la segunda fase.

Herediano necesita marcarle cuatro goles a los morados para equiparar la serie y cinco para dejar en el camino a su rival. Para muchos, los florenses ya no tienen nada que hacer, no les alcanzará para salir adelante.

“Definitivamente, está muy complicado, pero las remontadas existen. Herediano tiene la capacidad para hacerlo, posee el equipo. Es una institución grande, y siempre este tipo de clubes tiene esa capacidad para revertir estas situaciones. Pero una diferencia de cuatro goles es muy significativa, lo veo complicado”, dijo Esteban Ramírez, quien hizo ligas menores con Saprissa y jugó en el primer equipo del 2007 al 2008, mientras que en Herediano militó del 2012 al 2017.

Ramírez añadió que los rojiamarillos no van a tirar la toalla, van a luchar en busca de equiparar las acciones.

“Veo a Herediano intentándolo, incluso lo podría ver pegando un susto y ahí creo que todo dependería de la capacidad de respuesta de Saprissa ante la situación. Lo veo probable, pero dentro de las posibilidades, este tipo de remontadas son casi imposibles. Sin embargo, creo que Herediano debe ganar el partido”, destacó Esteban Ramírez.

El exfutbolista explicó por qué cree que los dirigidos por Jafet Soto se dejarán el triunfo en el encuentro de vuelta.

“Es importante el tema de la sensación y ganándolo genera algo distinto en la cabeza de Wanchope (Paulo César) y algo distinto en la cabeza de Jafet Soto para la gran final.

Herediano debe demostrar que lo golpearon, pero no quedó herido”, comentó Esteban.

Para Ramírez, en caso de que Saprissa lograra llegar a la gran final, una cosa es tener una final sabiendo que los morados ganaron los dos partidos y otra que cada quien ganó uno en la serie de semifinales.

Esteban Ramírez ganó tres títulos con Saprissa y cinco con Herediano. (Facebook de Esteban Ramirez/Facebook de Esteban Ramirez)

Según Esteban Ramírez, su pasado en Saprissa y Herediano no le jugará una mala pasada al momento de ver y analizar el encuentro.

“Lo que más me gana, estando desde afuera pero siempre con esta pasión por el fútbol, es el análisis ofensivo. Me gusta mucho el tema de la dirección técnica, me gusta la objetividad y eso me gana sobre el fanatismo mío herediano. Verlo de otra forma no me genera esa misma emoción. El pico máximo de pasión fue cuando estuve en la cancha y cualquier otra cosa que se compare con eso queda muy atrás”, detalló Ramírez.

Sobre el primer choque en el Estadio Ricardo Saprissa, Esteban señaló que el resultado lo dice todo.

“Saprissa fue muy superior y lo demostró en la cancha, pero lo que pasó en ese partido es el resultado de lo que se traía. Herediano no venía mal, pero tampoco en un pico de rendimiento o curva ascendente. Saprissa hizo un sprint de rendimiento que lo obligó a entrar in extremis y continúa con esa alza grupal y de muchos jugadores individualmente”, dijo Esteban.

Ramírez recordó que en el campeonato pasado se vivió una situación parecida, pero con los florenses.

“Herediano hizo lo que exactamente acaba de hacer Saprissa. Herediano recibió en ese juego del domingo pasado una dosis de lo que es experto en hacer”.

