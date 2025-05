De la panga a la semifinal: Wanchope revela por qué le dio la titularidad al héroe contra Herediano

La carta bajo la manga que Paulo César Wanchope, técnico del Deportivo Saprissa, sacó el domingo pasado en el partido contra Herediano sorprendió a todos.

Muchos esperaban a un 9 en lugar de Ariel Rodríguez, quien no se recuperó de una molestia muscular. Las apuestas eran Orlando Sinclair o Sabin Merino, pero en la cancha apareció el joven Alberth Barahona, quien no es delantero, sino volante de recuperación.

Alberth, de solo 20 años, jugó su primer partido completo bajo el mando de Paulo, acumulando 185 minutos en total con el timonel.

El muchacho se acomodó en el mediocampo, mientras Mariano Torres hizo la función de 9.

“Muchos se sorprendieron con la inclusión de Alberth Barahona y no era un riesgo porque él se entrena así. Lo que ustedes vieron de él es la forma como se entrena, y eso es crear buenos hábitos”, dijo Paulo César Wanchope, quien dio detalles de su decisión.

Wanchope añadió que, sin importar si lo dejaba en la gradería, en la banca o si le daba minutos o no, Barahona siempre se entrenaba bien.

“Alguno pudo pensar que era un riesgo alinearlo, pero Barahona tiene proceso de selección, fue capitán de la selección juvenil, ya jugó en Saprissa y ya había debutado. Su comportamiento en los entrenamientos, su rendimiento y su seriedad me dieron pie para alinearlo”, destacó Paulo.

Alberth Barahona es jugador del Deportivo Saprissa, desde hace tres años. (Prensa de Saprissa/Prensa de Saprissa)

Paulo César reiteró que tomó la decisión de poner a un muchacho en un partido importantísimo, en una semifinal, pero no como muchos piensan, que fue una improvisación o una ocurrencia.

“Es algo bien pensado, que él se lo ganó y por eso tuvo la oportunidad. Eso es lo lindo con los muchachos jóvenes y lo lindo de una institución que se ha preocupado por la preparación de ellos. Como entrenador del primer equipo, tengo la posibilidad, y me la he dado, de ver los partidos, de verlos entrenar”, dijo el timonel morado.

Wanchope expresó que Barahona y otras promesas del club ya han jugado con el primer equipo.

“En otras ocasiones he explicado que en semanas largas hacíamos partidos de preparación contra la juvenil, con el propósito de darle ritmo a quienes no han tenido mucha participación y ver a los jóvenes que pueden ayudar para este campeonato, o tenerlos para el próximo”, señaló Paulo.

Alberth Barahona en sus primeros pasos en el fútbol. (Prensa de Saprissa/Prensa de Saprissa)

El departamento de prensa de Saprissa informó que Alberth Barahona es oriundo de Isla Venado, donde vive toda su familia. Creció con un balón pegado a sus pies y desde los cuatro años integró un equipo que entrenaba su papá. Luego, al cumplir nueve, llegó su primer salto: jugar en una escuela de fútbol de Jicaral. En esa etapa estuvo hasta cumplir los 14 y luego fue llamado por el equipo Jicaral Sercoba.

Jicaral pertenece al distrito de Lepanto, en Puntarenas, lo que obligaba a Alberth y a su familia a desplazarse en panga para llegar a los entrenamientos y seguir dando pasos en busca de cumplir su gran sueño de ser futbolista profesional.

“Primero iba al colegio y luego, cuando terminaba, me iba en la panga para un muelle que se llama La Penca. A veces me llevaba mi papá, pero cuando él andaba pescando y no podía llevarme, buscábamos un ride o iba yo solo”, dijo Alberth Barahona al departamento de prensa de Saprissa.

Albert Barahona dijo que desde niño su ídolo es Mariano Torres y no sabía qué hacer cuando por primera vez lo vio en un entrenamiento. (Prensa de /Prensa de Saprissa)

A los 17 años, Barahona jugó una semifinal de liga menor con el conjunto jicaraleño contra el Deportivo Saprissa. Hizo un gran partido y al día siguiente recibió una llamada que marcó su destino como jugador de fútbol.

“El domingo yo estaba en la iglesia y me entró una llamada. Yo no quería contestar porque era un número que no tenía agregado. Mi papá me dijo que contestara, salí de la iglesia y era don Sergio (Gila). Él me dijo que le había gustado mucho el trabajo que había hecho en la fase de semifinal, en los dos partidos. Y me comentó que le gustaría que yo jugara para Saprissa el siguiente torneo”, añadió el joven.

Alberth recordó que, de niño, las “mejengas” eran en el patio de la casa de su abuela. Ahí jugaba con sus primas Verónica y Mónica Matarrita (jugadoras de la segunda división femenina del Deportivo Saprissa y seleccionadas nacionales) y con ellas forjó un sueño que poco a poco cumple en el cuadro morado.

