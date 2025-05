Paulo Wanchope pega el grito al cielo: ‘Hay algo extraño, algo está pasando’

Paulo César Wanchope, técnico del Deportivo Saprissa, atendió a la prensa en conferencia previo al juego del próximo miércoles contra Herediano.

El timonel de los morados aprovechó para alzar la voz y dejar claro que algo está ocurriendo en contra de su equipo.

Paulo se refirió a las jugadas contra Kendall Waston cuando se sumó al ataque en las acciones de táctica fija frente a los florenses. La marca de los rojiamarillos contra el zaguero fue intensa: lo agarraron, a veces lo tomaron entre tres y lo derrumbaron; en más de una ocasión fue al suelo.

“Sumo”, respondió Paulo cuando se le consultó qué pensaba de la marca sobre Kendall Waston, y luego se extendió un poco más.

“Algo está pasando, no sabemos qué, pero algo está pasando. Nadie habla del empujón en Guápiles contra Orlando Sinclair y no lo revisaron, y fue un empujón claro. Hay algo extraño, no sé qué, y no me corresponde a mí investigarlo. Lo mío es estar en la cancha, que es lo que me apasiona, ese es mi trabajo, concentrarme en lo mío. Lo demás, si hay algo raro, seguro ustedes (prensa) lo sienten”, aseguró Paulo.

- ¿Qué piensa de lo que dijo Erick Lonis, que no le señalan las faltas a Kendall Waston?

- Qué bueno que él está pendiente y siente las situaciones que nosotros hemos experimentado. A nosotros, como entrenadores, nos mandan a capacitarnos para elevar el nivel del fútbol y que los muchachos se preocupen por mejorar. Todos debemos crecer, y el arbitraje también debe superarse y capacitarse. Uno dice que es una lástima, porque el fútbol es tan lindo y necesitamos crecer. Se hizo un esfuerzo por tener el VAR y no se utiliza. Yo hubiera preferido que ese dinero invertido en el VAR, por lo que estamos viendo, se hubiera utilizado mejor en la formación de nuestros jóvenes. Que, por ejemplo, Limón, Pérez Zeledón y todos los equipos presenten un plan de trabajo con los jóvenes y se les apoye con ese dinero.

- ¿En su época de futbolista recibió una marca como la que le hacen a Kendall Waston?

- La tecnología y el VAR en estos tiempos marcan la tendencia de cómo se juega al fútbol. Antes uno le marcaba el pase al compañero, le indicaba con la mano dónde quería que le sirviera la pelota. Ahora no, porque si el jugador lo hace, hay fuera de juego, hay que cambiar las formas. No se puede sujetar, no se puede agarrar; en el fútbol mundial eso no se puede hacer, pero acá todavía se permite.

Kendall Waston sufrió una fuerte marca de los heredianos. "Sumo", dijo Paulo César Wanchope, sobre la forma que controlaron a Kendall. (Brendy Nuñez/Brendy Nuñez)

- ¿Ese tipo de acciones contra Waston exponen a los árbitros?

- Me sorprende que en televisión nacional mucha gente lo ve, hay VAR y pasa lo que pasa. No sé si están preocupados (los árbitros), no creo. En mi rol, en mi caso, veo un partido y, si tal vez no jugamos bien o no se hace lo que se planifica, me preocupo. Me voy a mi casa, veo el video, busco retroalimentación y soy autocrítico. Hasta vergüenza me puede dar si las cosas no salieron bien, y esto (el VAR), no sé si les preocupa.

