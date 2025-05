Conozca el origen del inesperado héroe de Saprissa que se robó el show ante Herediano

Apenas ha jugado 366 minutos en el campeonato, 185 desde que Paulo César Wanchope asumió como técnico de Saprissa.

En el torneo pasado y en el antepasado solo actuó un minuto en cada uno, pero no se doblegó, no bajó la guardia y, con paciencia, esperó la oportunidad para ser titular. Wanchope se la dio en el juego más importante: la semifinal contra Herediano, y se jugó un partidazo.

Alberth Barahona, joven de 20 años, fue la sorpresa en la alineación que presentó Paulo César en el compromiso ante los florenses.

Barahona no solo jugó con personalidad, sino que lo hizo en el puesto de Mariano Torres, porque el capitán fue el 9 ante la ausencia de Ariel Rodríguez, quien, según reportó Saprissa, sufre una lesión muscular.

LEA MÁS: La joya del Saprissa revela la clave para pasarle por encima a Herediano

Alberth cortó y sirvió, se juntó con Sebastián Acuña en el mediocampo y le apagó la comunicación a Herediano en esa franja de terreno con la ofensiva. Elías Aguilar y Allan Cruz no aparecieron ante la buena marca de Barahona y Acuña.

Por si fuera poco, al minuto 73 se lució con un pase de crack a Nicolás Delgadillo, quien había ingresado al minuto 69. El argentino iba solo, enfilado en ese momento para anotar el tercer tanto de los morados. Sus compañeros se le abrieron por los costados y Saprissa llevaba ventaja en la acción, sello de gol, pero Delgadillo no se apoyó y prefirió sacar un remate que se fue sobre el horizontal.

Nicolás se lavó la cara cuando, al minuto 84, definió un jugadón que montó Kenay Myrie.

LEA MÁS: Paulo Wanchope silencia las críticas y responde a quienes decían que Saprissa clasificó de ‘panzazo’

“A Barahona le hablé desde que lo vi entrenando. Le decía que a veces uno es injusto al tomar decisiones, lo ponía en lista, otras veces no, pero me llamó la atención que siempre entrenaba al 100%, nunca hizo mala cara ni bajó la cabeza, trabajó fuerte, y cuando eso pasa, uno está seguro de alinearlo”, aseguró Paulo César Wanchope.

¿Quién es Alberth Barahona, el chamaco que le llenó el ojo a Wanchope y se lució ante Herediano?

Es originario de Isla Venado, en la península de Nicoya. Como futbolista, dio sus primeros pasos en Jicaral, donde pasó por todas las ligas menores, y desde hace tres años es integrante de Saprissa.

En una ocasión, los morados jugaron contra el equipo U-20 de Jicaral y ahí vieron a Barahona. Luego, Sergio Gila, gerente deportivo del equipo, llamó al padre de Alberth para informarle que lo querían contratar.

“Cuando estaba en la Federación Costarricense de Fútbol, Alberth Barahona estaba como candidato número uno para llevarlo a la Sub-23. Le hablé mucho al profe Herrera (Miguel) de él. Es una joven promesa, es muy centrado, se entrena al cien por ciento y no es de extrañar lo que hizo”, comentó Paulo Wanchope, recordando cuando Saprissa visitó a Puntarenas, le ganó 1-2 y Alberth ingresó en el segundo tiempo para jugar 45 minutos.

Alberth Barahona es un joven contención de buena marca en el Deportivo Saprissa y se lució ante Herediano. (Prensa de Saprissa)

Wanchope añadió que no es solo porque él está en el banquillo que Barahona hace las cosas bien.

“Y no es porque yo esté acá, ya lo venía haciendo. Como todo joven, necesita esperar, pero se abre campo y está respondiendo. Es una realidad, y sabemos lo que va a dar y el potencial que tiene”, agregó Paulo César.

Mauricio Solís, técnico que dirigió a Jicaral, conoce bien a Barahona y, para él, el joven tiene mucha personalidad.

“Alberth es un joven centrado, que marca mucho, no da un balón por perdido y tiene enormes condiciones. Es un jugador que va a la marca, corta y sirve. Me parece que hace muy bien su trabajo de contención, sin querer lucirse, sin buscar acciones de más que tal vez no van con su puesto. Es un futbolista muy bueno, que cubre mucho terreno”, señaló Mauricio Solís.

En esta campaña con Wanchope, Alberth Barahona jugó contra Sporting, Puntarenas y Santa Ana, los dos primeros de visita y en todos como cambio, pero en el encuentro más importante fue estelar contra Herediano y se jugó un partidazo.

Si desea seguir el Blog de Saprissa, Actualidad Morada, aquí encontrará el enlace directo. Además, regístrese en El Boletín Morado para que lo reciba en su correo electrónico.