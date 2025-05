Paulo Wanchope silencia las críticas y responde a quienes decían que Saprissa clasificó de ‘panzazo’

Paulo César Wanchope, técnico del Deportivo Saprissa, le dejó claro a quienes cuestionaban o criticaron la clasificación de su equipo que estaban equivocados.

El timonel resaltó que el plantel fue el mejor de la segunda vuelta, con un 73% de rendimiento, y que no entraron a las semifinales de “panzazo”, como dijo Wanchope que escuchó.

- ¿Qué pesó para que Saprissa fuera tan superior?

- Es una combinación de todo, pero no me olvido del partido, por ejemplo, en Santos, donde tuvimos 24 opciones de anotar y no pudimos. Hoy tuvimos bastantes y anotamos cuatro goles. La mística, el compromiso y la interpretación que le dieron los muchachos al trabajo que hicimos estos días fueron clave. Siempre he dicho, cuando terminaba un partido de etapa regular, que estábamos jugando finales, jugando al límite y nos estábamos acostumbrando a esto.

- Mariano Torres como 9, ¿cuánto pesó al dar esa sorpresa?

- No fue fácil esa decisión. Uno ya puede tomar esos riesgos cuando conoce más a los muchachos; esto no lo podía hacer dirigiendo solo dos partidos. Primero debía darle estabilidad al grupo y que ellos pudieran asimilar lo que se hace. Gracias a Dios salió, porque si la historia era otra, dirían que fue un mal planteamiento. Los muchachos trabajaron bien y sacaron el partido.

Paulo César Wanchope, técnico del Deportivo Saprissa, destacó la mística, el compromiso y el trabajo de su equipo en los entrenamientos y los partidos. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

- ¿Cómo valora el comportamiento de Kenay Myrie y Alberth Barahona y qué le parece que en estas instancias ya tiene casi el grupo completo?

- Es importante que hayan tenido minutos Jefferson Brenes y David Guzmán, quienes regresaron. Destaco a los dos jóvenes y a otros que están luchando y no han tenido oportunidad. A Barahona le hablé desde que lo vi entrenando. Le decía que a veces uno es injusto al tomar decisiones, lo ponía en lista, otras veces no, pero me llamó la atención que siempre entrenaba al 100%, nunca hizo mala cara ni bajó la cabeza, trabajó fuerte, y cuando eso pasa, uno está seguro de alinearlo. Myrie, la experiencia lo va curtiendo; a él, por su juventud, lo atacan más, y le dije que eso es mejor para él, porque cuando se enfrenta a esos retos va a crecer, y él es muy receptivo.

- ¿Dónde estaba este Saprissa? ¿Por qué no lo vimos en casi todo el torneo?

- Este partido es la culminación del avance que hemos tenido desde que entramos a la institución. Estuve como gerente deportivo y, sí, la crítica a veces es desmesurada. Decían que entramos de panzazo, e hicimos 24 puntos con 73% de rendimiento, eso no es entrar de panzazo. Uno entiende el ambiente y hemos estado tranquilos, porque hemos visto el crecimiento del equipo. Tuvimos un buen desempeño y hay que seguir así, pero también hay espacio para mejorar. No nos volvimos ansiosos antes, y tampoco ahora; debemos seguir con mesura.

