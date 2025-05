Ministra de Salud, Mary Munive, no se le queda callada a Jafet Soto

Desde Casa Presidencial, la ministra de Salud, Mary Munive le respondió claro y directo a Jafet Soto, quien se molestó por la visita del Ministerio de Salud al Estadio Carlos Alvarado, en Santa Bárbara.

En compañía del presidente de la República, Rodrigo Chaves, la jerarca de Salud se sacudió. En son de broma, y a la vez en serio, el presidente de la República le dijo a ella que no tuvo nada que ver con el 4-0 con el que Saprissa derrotó a Herediano el domingo pasado, en la ida de esa serie semifinal del Torneo de Clausura 2025.

“No, pero yo creo que me lo quieren achacar verdad, porque yo creo que hay miedo o algo parecido en el ambiente, verdad; porque si no es Kendall Waston, si no fue Paulo Wanchope, si no fue la luz, el agua, el cielo, las estrellas o sea, hay que buscar una justificación para todo.

”Y desafortunadamente, no, señores, más bien esto es una decisión impopular, pero yo no estoy aquí para de alguna forma ser popular. Estoy aquí para guardar su seguridad y eso de alguna manera tiene una connotación técnica", afirmó Mary Munive.

Indicó que las autoridades están haciendo lo mejor para la población y que más bien ahí es donde quieren posicionar la seguridad en el aficionado.

Mary Munive a Jafet Soto: "Deje de echarle la culpa a otros"

“Esto se está haciendo a nivel de todos los estadios, y justamente para evitar que vuelva a suceder algo tan atroz como sucedió en el ‘Lito’ Pérez, justamente por eso. Desafortunadamente, bueno, creo que todos conocerán, verdad, que tal vez don Jafet Soto quiso ser en algún momento comunicador.

”Y que esa comunicación tal vez lo ha llevado por caminos un poco tortuosos, pero aquí echarle la culpa a terceros de que desafortunadamente ellos no están generando los resultados que pretenden generar", comentó la ministra de Salud.

Pero eso no fue todo, porque Mary Munive tenía algo más que decirle al presidente de Fuerza Herediana y técnico del Herediano.

“Tenga dignidad, son los campeones nacionales, enfrente como tiene que enfrentarse a un campeonato, y deje de echarle la culpa a otros, de lo que hoy tienen que disputar”, recalcó Mary Munive.

Mary Munive se defendió luego de escuchar las manifestaciones de Jafet Soto. (Archivo/Archivo)

Después de esas palabras, Rodrigo Chaves también se pronunció: “De mi parte de mi parte, heredianos, siempre es de buena fe. El fútbol no es el deporte nacional, es el segundo deporte nacional. El primer deporte nacional es vacilarnos entre los aficionados de diferentes equipos. Un abrazo heredianos”.

Horas antes, el Ministerio de Salud emitió un pronunciamiento en el que indicó que ya habían efectuado inspecciones en tres de los estadios de los cuatro equipos semifinalistas. Y que este jueves continuarán las revisiones en los reductos de la Primera División.