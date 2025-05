Aarón Salazar denuncia que Jafet Soto amenazó a Bran con encargarse de que ‘no vuelva a la Selección’

El defensor Aarón Salazar realizó una seria denuncia contra el entrenador del Herediano, Jafet Soto Molina, a quien acusó de hacer una “jugada sucia” para desestabilizar al volante Alejandro Bran.

Salazar y Bran son exjugadores del Team y, para este Torneo Clausura 2025, se incorporaron al conjunto rojiamarillo. El recio defensor hizo la denuncia, en la zona mixta, luego del partido que empataron 0-0 Alajuelense y Herediano, por el juego de ida de la final nacional del Torneo Clausura 2025.

“Algo que no me gustó fue que el entrenador de ellos (Jafet Soto) le dijo a Alejandro (Bran) que se iba a encargar de que no volviera a la Selección Nacional. Es algo que no me parece válido ni justo. No sé qué tanto poder tiene para afirmar que influye en las decisiones del entrenador de la Selección Mayor”, expresó Salazar.

Desde el área técnica, Soto encaró a Bran en un pasaje del segundo tiempo, según pudo apreciarse en la transmisión de FUTV.

Aarón Salazar añadió: “Gracias a Dios no afectó. Hablé con Alejandro, le dije que nos mantuviéramos enfocados, pero son declaraciones que no se deben dar”.

El rojinegro, quien se desvinculó del Team a finales del torneo anterior, indicó que ese tipo de amenazas no tienen cabida en el fútbol.

“Me parece que es malintencionado. Ese tipo de amenazas no deberían hacerse a alguien que simplemente está haciendo su trabajo y que no se mete con él. No debería tomar esa actitud, porque Alejandro está haciendo bien las cosas en la cancha y eso beneficia a su equipo. Puedo dar fe de que lo oí decir esas cosas”, afirmó Salazar.

Además de sus múltiples ocupaciones en el Herediano, Jafet Soto también es integrante del Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol; ese órgano es el encargado de nombrar a los entrenadores de las selecciones nacionales.

En la página web de la Federación, Soto también aparece como presidente de la Comisión Técnica.

Se intentó conocer la versión del técnico Jafet Soto, mediante el departamento de prensa del club, sin embargo, al cierre de esta nota no se habían pronunciado. La denuncia llegó cuando el técnico florense ya había terminado su conferencia de prensa.

En cuanto al compromiso, Aarón expresó que fue un partido muy físico de parte del Herediano y esperan uno muy similar el próximo miércoles 28 de mayo en el estadio Carlos Alvarado de Santa Bárbara.

“Es una final y se tiene que jugar con todo. Me parece que en Santa Bárbara será un jugo más físico, pero el equipo está preparado y tiene la actitud para salir adelante. Todos los jugadores estamos listos porque debemos tomar en cuenta que será un partido de mucho pelotazo. Lo que se diga en las conferencias de prensa lo respeto, pero no nos va a afecta”, añadió Salazar.