Óscar Ramírez le hizo una petición a Jafet Soto para la vuelta de Alajuelense vs. Herediano

Óscar Ramírez, entrenador de Alajuelense, le pidió públicamente a Jafet Soto, técnico del Herediano, que cambie la dinámica del Team para el juego de vuelta de la Gran Final del Clausura 2025. El estratega rojinegro hizo el llamado durante la conferencia de prensa posterior al empate en el Estadio Nacional, con la intención de que el último partido del torneo sea un mejor espectáculo para los aficionados.

El Macho Ramírez confirmó que su Liga mantendrá la propuesta ofensiva, con posesión de balón y ataques por las bandas.

–¿Cómo visualiza el partido de vuelta?

–Lo espero igual. Creo que en el partido contra Saprissa fuimos a buscar el resultado, aunque ellos nos sacaron ventaja en balón parado. Vamos con la misma constante: enfrentamos equipos que cierran espacios. Llegamos muchas veces, pero no se nos dio el gol.

–¿Qué evaluación hace del desarrollo del partido de ida de la Gran Final?

–Fue la misma historia: nosotros intentando llegar y ellos replegados. Ahora toca jugarnos el todo por el todo en Santa Bárbara.

–¿Afectó no jugar en el Morera Soto?

–Le agradezco a la afición por venir y apoyarnos. Lastimosamente no pudimos ganar. En cuanto a la cancha, sí es diferente. El viernes que vinimos no esperábamos tanta lluvia, pero no hay excusa. En Alajuela tenemos 18.000 personas, ahora fueron 35.000. Tal vez en el Morera nos sentimos más “calurosos”. En este juego tuvimos el control, pero no anotamos.

–¿Cambiará la postura de Alajuelense al jugar en cancha sintética?

–La postura será la misma. La gramilla tiene su rapidez, ellos pueden estar más acostumbrados, pero ya Alajuelense ha ganado ahí antes. Si lo hicimos una vez, lo podemos hacer de nuevo. Hay que saber manejar esa cancha, aunque es un poco más difícil. Nosotros siempre jugamos igual: presionar y buscar el partido. Ojalá Jafet cambie su estructura y se logre dar un buen espectáculo... y el título, claro.

–Las ligas menores de Alajuelense han mostrado gran nivel. ¿Dará oportunidad a esos jóvenes en el próximo torneo?

–Es interesante. Parte del trabajo es integrar a los muchachos que ya están cerca del primer equipo. Lo de Badilla fue el primer paso. Espero tener un grupo de 12 jóvenes en ese proceso. Le doy mucho mérito a Wardy Alfaro y a Bryan Ruiz. Wardy trabaja muy similar a mí, y me ha apoyado muchísimo, al igual que Bryan.

–¿Cómo se prepara un partido tan definitorio en solo dos días?

–Aquí analizamos las situaciones de llegadas, pero eso es trabajo y coordinación. Jugar cada tres días es complicado. Hemos mejorado en defensa y presión alta. Herediano fue muy inteligente: no intentó jugar desde atrás, no quiso salir jugando. Eso nos limitó en nuestra presión, que es uno de nuestros fuertes.

–¿Le da importancia al hecho de que Herediano podría superarlos en títulos?

–Mi enfoque está en que el jugador esté concentrado y se aplique. No he tocado ese tema de la “carrera” por el título 31. Hablamos del campeonato como un logro, pero no hago comparaciones. Si se da, pues se hablará después. Por ahora, lo importante es lograr el objetivo. Sé que la afición está ansiosa, y debemos saber manejar esa presión.