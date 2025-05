Joseph Joseph repudia lo de Jafet Soto: ‘Se está aprovechando de su posición’

Joseph Joseph se mostró sumamente molesto y califica de inadmisible un hecho que se presentó en el partido de ida de la gran final entre Liga Deportiva Alajuelense y Herediano.

El jerarca de la Liga tiene varios reportes de que en las tomas de FUTV se muestra a Jafet Soto diciéndole algunas cosas a Alejandro Bran, incluido un insulto.

Pero eso no fue todo, porque en el mismo equipo no se quedaron callados y fue Aarón Salazar quien pegó el grito al cielo.

En zona mixta, el futbolista contó que él es testigo de que Jafet Soto le dijo a Alejandro Bran que se encargará en la Federación Costarricense de Fútbol de que el técnico de la Selección Nacional, Miguel “Piojo” Herrera, no lo convoque más a la “Tricolor”.

Joseph Joseph ya se marchaba del Estadio Nacional, luego del 0-0 entre rojinegros y florenses, pero ante la solicitud de los medios de comunicación, se detuvo.

Todas las consultas giraron en torneo a esa denuncia y dijo que no es posible que esas cosas vengan de un miembro del Comité Ejecutivo de la Fedefútbol.

LEA MÁS: Aarón Salazar denuncia que Jafet Soto amenazó a Bran con encargarse de que ‘no vuelva a la Selección’

“Se está aprovechando de su posición para ejercer ese tipo de presión. Estoy seguro de que esto es algo que no acepta y que no le caería bien al director técnico de la Selección y yo repudio ese tipo de manifestaciones”, expresó Joseph Joseph.

- ¿Cuál es el procedimiento a partir de ahora más allá de la molestia?

- Eso no sé, haremos las consultas del caso.

- ¿A nivel del Comité Ejecutivo se ha hablado de lo que pasa con Jafet Soto en conferencias de prensa y en cancha, porque dice y hace lo que quiere?

- No, tengo que informarle que en el Comité Ejecutivo ese tema no se toca.

- ¿Usted le va a hablar a Jafet Soto sobre esta situación?

- No sé, no sé si hace falta, la verdad.

- Si ustedes presentan alguna queja o un recurso, en Herediano dirán que si hay pruebas. ¿Realmente cuáles son las pruebas, más allá de lo que dice Aarón Salazar y lo que dice Alejandro Bran?

- Yo no estoy hablando de sanción, de procedimiento, ni de nada así. Los que están en los diferentes comités sabrán qué es lo que corresponde. Yo lo que estoy diciendo es que un miembro del Comité Ejecutivo no debe aprovecharse de su posición para ejercer ese tipo de presión. Nosotros respaldamos a nuestro jugador.

”Un jugador no debe estar preocupado porque haya un miembro del Comité Ejecutivo dando ese tipo de manifestaciones, metiendo su presión a su estilo. Que por cierto, quiero aclarar, estoy seguro que no será bien recibido por el técnico de la Selección. Es eso lo que estoy diciendo".

Joseph Joseph se siente muy molesto ante la denuncia que hicieron los jugadores de Liga Deportiva Alajuelense. (Rafael Pacheco Granados)

- ¿Tendrá que haber algo más para que esto no se repita?

- No sé, eso las personas que están en los diferentes comités son los que deben saber qué corresponde.

- ¿Hablará de este tema con los diferentes miembros del Comité Ejecutivo?

- Esto acaba de suceder, está un poco reciente, pero sí me parece que es un tema que no se debe dejar pasar por alto.

- ¿Cómo recibió el levantamiento de la sanción a Jafet Soto, después de que en sana teoría el comisario tiene fe pública, pero nada más llegan, le quitan la sanción y listo, como si nada hubiese pasado?

- No lo entendimos la verdad y estoy seguro de que si hubiera sido la Liga la que hace esa gestión, no hubiera fructificado.

- ¿Qué opina de que Jafet Soto es miembro del Comité Ejecutivo y es técnico?

- Eso ya es algo personal de él. Yo no puedo ser técnico porque no tengo la experiencia, ni los conocimientos, pero eso ya es decisión de él, asumir todos los papeles que él asume y es algo en lo que no quisiera opinar, la verdad.

- ¿Usted repudia totalmente lo ocurrido?

- Exacto, es eso. Yo estaba aquí en el estadio, pero gente que vio el partido por televisión me dice que sí hubo unas palabras que le dijo Jafet a nuestro jugador, Alejandro Bran. Y de nuevo, ningún jugador de Costa Rica debe sentirse preocupado de que haya un miembro del Comité Ejecutivo con otra agenda, eso no está bien.

- ¿Servirá ese video para presentar un recurso?

- No sé, los abogados son los que saben de eso, yo no sé, pero no está bien que ningún jugador del fútbol costarricense esté preocupado porque le va a caer bien o mal a un miembro del Comité Ejecutivo. Eso no está bien. Todos deben ejercer su profesión libremente, independiente de qué colores defiende.

- ¿A Jafet Soto le dolió que Alejandro Bran firmara con la Liga?

- No sé, pregúntele a él, ahí quiso atacar a todo el mundo cuando se hizo ese fichaje, pero eso habría que preguntárselo a él.

- ¿Por qué él se toma esas atribuciones? ¿Puede hacerlo un miembro del Comité Ejecutivo?

- Eso no está en ningún reglamento que esté permitido, no está bien eso.

