Ministro de Seguridad: Lo que Trump dijo es que San José es más seguro que Washington

Se muestra sorprendido de que haya trascendido la noticia de que Trump puso a la capital de Costa Rica entre las más inseguras

Por Esteban Oviedo
El ministro de Seguridad, Mario Zamora, se declaró este miércoles sorprendido de que trascendiera la noticia de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, citó a San José de Costa Rica entre las peores ciudades del mundo en términos de inseguridad.
En la imagen, el ministro de Seguridad, Mario Zamora. (Jorge Navarro para La Nación)







