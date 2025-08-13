Ministro de Seguridad: Lo que Trump dijo es que San José es más seguro que Washington

El ministro de Seguridad, Mario Zamora, se declaró este miércoles sorprendido de que trascendiera la noticia de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, citó a San José de Costa Rica entre las peores ciudades del mundo en términos de inseguridad.

En su criterio, lo que Trump quiso decir es que San José es más segura que Washington D. C. “Se pregunta cómo es posible que la capital de los Estados Unidos tenga menor seguridad, en el caso de San José, tres veces menos seguridad, porque la ciudad de Washignton tiene tres veces más homicidios que San José”, afirmó el ministro al programa Nuestra Voz de Radio Monumental.

Según Mario Zamora, ministro de Seguridad: Lo que Trump quiso decir es que San José es más seguro que Washington.

“Me sorprende que algunos medios de comunicación hayan dicho que el presidente critica la seguridad de San José cuando, más bien, está indicando que es tres veces mejor la seguridad de San José y eso lo dicen los datos objetivos”, insistió Mario Zamora.

LEA MÁS: Trump cita a San José, Costa Rica, entre las peores ciudades del mundo en términos de inseguridad

El lunes, el presidente republicano comparó la situación en la capital estadounidense con la de “algunos de los lugares considerados los peores del mundo” en seguridad. Lo hizo para justificar su decisión de desplegar la guardia nacional en la capital estadounidense.

Citó varias capitales latinoamericanas, entre ellas Ciudad de Panamá (Panamá), Brasilia (Brasil), San José (Costa Rica), Bogotá (Colombia), Ciudad de México (México) y Lima (Perú), así como Bagdad, capital de Iraq. “¿Quieres vivir en lugares así? No lo creo. No lo creo”, dijo.

Según la Casa Blanca, Washington tuvo una tasa de homicidios de 27,5 por cada 100.000 habitantes el año pasado. Datos del OIJ muestran que, en el mismo periodo, la provincia costarricense de San José (no solo el cantón de San José, sino el conjunto de todos los municipios) registró una tasa de 14,6, mientras que Limón, 37,8.

De acuerdo con estadísticas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), San José vive una violencia sin precedentes por causa de las disputas por drogas, especialmente en los barrios del sur. El número de homicidios subió de 118 a 244 entre el 2022 y el 2024.

Este año, entre el 1.° de enero y el 11 de agosto, San José ya lleva 180 asesinatos, 39 más que en el mismo periodo del año anterior. El incremento es de casi un 28%.

Por su parte, el titular de seguridad de Costa Rica reiteró que la seguridad de San José es tres veces mejor que la de Washignton D. C., “como lo dijo el señor presidente de los Estados Unidos”.