Trump cita a San José, Costa Rica, entre las peores ciudades del mundo en términos de inseguridad

‘¿Quieres vivir en lugares así?, no lo creo’, dijo.

Por AFP

Washington. - Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, incluyó este lunes a San José de Costa Rica entre las peores ciudades del mundo en términos de seguridad.








