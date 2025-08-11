Trump cita a San José, Costa Rica, entre las peores ciudades del mundo en términos de inseguridad

Washington. - Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, incluyó este lunes a San José de Costa Rica entre las peores ciudades del mundo en términos de seguridad.

La afirmación sobre la capital costarricense y otras ciudades la hizo al defender su decisión de desplegar a la guardia nacional para “limpiar” a Washington D. C., capital de EE. UU., de la delincuencia de las “pandillas violentas”.

Donald Trump cita a San José como una de las ciudades con peor inseguridad

El presidente republicano de 79 años comparó la situación en la capital estadounidense con la de “algunos de los lugares considerados los peores del mundo” en términos de inseguridad.

Citó varias capitales latinoamericanas, como Ciudad de Panamá (Panamá), Brasilia (Brasil), San José (Costa Rica), Bogotá (Colombia), Ciudad de México (México) o Lima (Perú). Además, mencionó a Bagdad, capital de Iraq.

“¿Quieres vivir en lugares así? No lo creo. No lo creo”, dijo en una sala abarrotada de periodistas. Afirmó que Washington está peor que estas capitales en términos de inseguridad, doblando o hasta triplicando la tasa de homicidios.

San José vive violencia sin precedentes

De acuerdo con datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), San José vive un grado de violencia sin precedentes por disputas relacionadas con la venta de droga, especialmente en los barrios del sur. En el 2024, la provincia josefina, no solo la capital, registró 244 homicidios. La cifra ha venido en incremento. Apenas dos años antes, la cifra era de 118.

De acuerdo con el perfil de Instagram de la Casa Blanca, Washington tuvo una tasa de homicidios de 27,5 por cada 100.000 habitantes en el 2024. En el mismo periodo, la provincia de San José registró 14,6, mientras que Limón, 37,8.

El 2024 cerró con 880 homicidios Con 250 muertes San José concentró el 28% del total de asesinatos FUENTE: OIJ || INFOGRAFÍA / LA NACIÓN.

Este año, entre el 1.° de enero y el 11 de agosto, San José llevaba 180 asesinatos, 39 más que en el mismo periodo del año anterior. El incremento es de casi un 28%.

Costa Rica se encamina a cerrar el año con más de 900 homicidios.

El año pasado, la tasa de homicidios cerró en 16,6 por cada 100.000 habitantes, consolidándose entre las más altas de Centroamérica.

El despliegue en Washington

Trump anunció el despliegue inicial de 800 efectivos de la guardia nacional, un cuerpo de reserva, “para ayudar a restablecer el orden público en Washington” y “si es necesario” movilizará a los militares.

Amenazó con ampliar su iniciativa más allá de Washington, donde decretó el estado de emergencia.

“Empezamos con mucha fuerza en Washington D. C. y vamos a limpiarlo rápidamente, muy rápidamente”, dijo.

Para su gusto, la policía y los fiscales no son lo suficientemente duros contra la delincuencia en la capital, donde, según el gobierno del expresidente demócrata Joe Biden, los delitos violentos alcanzaron en 2024 su nivel más bajo en más de 30 años.

El millonario republicano también promete expulsar a los sin techo.

El Departamento de Vivienda afirma que, en el 2024, Washington está entre las 15 urbes estadounidenses con el mayor número de personas sin hogar: 5.600 registradas.