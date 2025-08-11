Trump ordena despliegue de la guardia nacional en Washington D.C. para ‘limpiarla’ de la delincuencia

El presidente republicano de 79 años también comparó la situación en la capital con la de “algunos de los lugares considerados los peores del mundo” en términos de inseguridad.

Washington, Estados Unidos. El presidente Donald Trump anunció este lunes que las autoridades federales asumirán el control de la seguridad de la capital de Estados Unidos y desplegará a la guardia nacional para “limpiarla” de la delincuencia de las “pandillas violentas”.

A pesar de que las cifras oficiales dan cuenta de una disminución de los delitos violentos en Washington, los republicanos aseguran que esta ciudad gobernada por los demócratas tiene índices elevados de delincuencia y de personas sin techo.

Trump prevé combatirlo con medidas drásticas como las aplicadas contra la inmigración ilegal en la frontera con México o los manifestantes que protestaron en junio en Los Ángeles contra las redadas migratorias.

“Hoy es el Día de la Liberación en Washington D.C. y vamos a recuperar nuestra capital”, prometió Trump en una rueda de prensa en la Casa Blanca.

Trump compara con América Latina

El presidente republicano de 79 años también comparó la situación en la capital con la de “algunos de los lugares considerados los peores del mundo” en términos de inseguridad.

Citó varias capitales latinoamericanas, como Ciudad de Panamá, Brasilia, San José, Bogotá, Ciudad de México o Lima.

“¿Quieres vivir en lugares así? No lo creo. No lo creo”, dijo en una sala abarrotada de periodistas.

Trump anunció el despliegue inicial de 800 efectivos de la guardia nacional, un cuerpo de reserva, “para ayudar a restablecer el orden público en Washington” y “si es necesario” movilizará a los militares.

Amenazó con ampliar su iniciativa más allá de Washington, donde decretó el estado de emergencia.

“Empezamos con mucha fuerza en Washington D. C. y vamos a limpiarlo rápidamente, muy rápidamente”, dijo.

Para su gusto, la policía y los fiscales no son lo suficientemente duros contra la delincuencia en la capital, donde, según el gobierno del expresidente demócrata Joe Biden, los delitos violentos alcanzaron en 2024 su nivel más bajo en más de 30 años.

El millonario republicano también promete expulsar a los sin techo.

El Departamento de Vivienda afirma que en 2024 Washington está entre las 15 urbes estadounidenses con el mayor número de personas sin hogar: 5.600 registradas.

Menos crímenes

Washington no figura entre las 10 ciudades estadounidenses con las tasas de delitos violentos más altas.

Aun así, en la década de 1990 las tasas de homicidios aumentaron hasta alcanzar unos 480 muertos en 1991, durante una epidemia de crack.

La delincuencia disminuyó en la década de 2000, pero volvió a aumentar después de la pandemia de covid-19.

En 2023, los homicidios alcanzaron un máximo en 20 años con 274 muertes, un aumento del 36% respecto al año anterior.

Los datos preliminares para 2024 indican una caída, con una reducción del 32% en los homicidios en comparación con 2023, según el departamento de la policía metropolitana. Los crímenes violentos han disminuido 35% desde ese año.

“Aspirante a rey”

“Se está convirtiendo en una situación de total anarquía. También nos deshacemos de las barriadas (...) Nos estamos deshaciendo de ellos. Sé que no es políticamente correcto”, reconoció.

Trump estaba acompañado por parte de su gabinete, incluido el jefe del Pentágono, Pete Hegseth.

“Siguiendo sus instrucciones esta mañana hemos movilizado a la guardia nacional de Washington D. C.” que se desplegará en las calles “la próxima semana”, dijo el secretario de Defensa. Precisó que están preparados para recurrir a “unidades especializadas”.

En un comunicado, el líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, criticó duramente la decisión de Trump.

“La administración Trump ha infringido la ley y violado la Constitución sistemáticamente para impulsar la agenda personal y política de un aspirante a rey”, condenó. Y calificó al presidente y a los republicanos de “cobardes”.

“Un espectáculo”

Decenas de personas se congregaron frente a la Casa Blanca para condenar el anuncio.

“Trump debe irse ya”, se leía en algunas pancartas.

“DC dice libertad, no fascismo”, escribió en un cartel Elizabeth Critchley, una jubilada de 62 años, sobre esta ciudad que no es un estado, sino un distrito federal bajo control directo del Congreso, pese a poder elegir un consejo municipal desde 1973.

“No hay ninguna necesidad de la Guardia Nacional aquí. No la hubo en California. Todo es un espectáculo. Es solo un gran teatro”, opina Critchley.