Trump expulsará de Washington D.C. a la población sin hogar: ‘se tendrán que marchar’

La Ley de Autonomía concede a Trump la potestad de asumir las competencias de seguridad siempre y cuando declare la existencia de emergencia que requieran el uso de la Policía Metropolitana para fines federales.

Madrid, España. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció su intención de expulsar “inmediatamente” a toda la población sin hogar de la capital del país, Washington D.C.

El anuncio se dio como un anticipo de la rueda de prensa que dará este lunes, en la que anunciará un plan para reducir la criminalidad en la ciudad y que podría contemplar la declaración del control federal sobre la misma.

“Voy a hacer que nuestra capital sea más hermosa y más segura de que lo que ha sido jamás. La gente sin hogar se tendrá que marchar inmediatamente”, ha indicado el mandatario en un mensaje publicado en su plataforma Truth Social.

“Los dirigiremos a lugares donde ir, pero estarán lejos de la capital”, ha añadido el mandatario antes de señalar a los delincuentes. “Ustedes no tendrán que ir a ninguna parte, porque van a acabar en la cárcel, donde lo merecen”, indicó.

Trump ha asegurado que todo este proceso va a acabar “muy rápidamente, como en la frontera”. “Se acabó el ir de buen chico. Queremos recuperar nuestra capital”, avisó.

El pasado miércoles, un empleado del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) resultó herido durante un presunto intento del robo de su coche, lo que llevó a Trump a avisar de nuevo con declarar el “control federal” de la ciudad.

Sin embargo, previamente propuso otras medidas de impacto parecido aunque circunscritas a la seguridad, como la asunción del control de la Policía o el despliegue de la Guardia Nacional.

Trump no tiene por sí solo la autoridad para controlar la ciudad. Hace falta una ley del Congreso para revocar la Ley de Autonomía de 1973 , que otorgaba a los residentes la facultad de elegir a los concejales y al alcalde, que aprueban e implementan sus leyes locales.

El Congreso, donde los republicanos controlan ahora mismo ambas cámaras, sí tiene autoridad para modificar o bloquear las leyes de la ciudad, como hizo en 2023, cuando anuló un proyecto de ley contra el delito que habría eliminado la mayoría de las sentencias mínimas obligatorias.

La Ley de Autonomía sí concede a Trump la potestad de asumir las competencias de seguridad siempre y cuando declare la existencia de emergencia que requieran el uso de la Policía Metropolitana para fines federales. Esta medida, sin embargo, podría ser apelada en los tribunales.

Trump ordenó en junio el despliegue de miles de efectivos de la Guardia Nacional en California para “apoyar” al Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) ante las protestas en Los Ángeles contra las redadas migratorias.