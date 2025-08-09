Economía

Trump teme que la justicia prohíba sus aranceles

El presidente de Estados Unidos. Donald Trump, dijo que ‘sería imposible recuperar o devolver alguna vez estas enormes sumas de dinero’ en referencia a los aranceles recaudados.

Por AFP

Washington. El presidente Donald Trump afirmó este viernes que la economía de Estados Unidos no se recuperaría si un fallo judicial invalidara parte de sus aranceles.








