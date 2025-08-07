Economía

Estados Unidos subió aranceles a Costa Rica porque le vende más de lo que le compra; vea los principales productos

Costa Rica cambió su tendencia en el balance comercial con EE. UU. en junio del 2024

EscucharEscuchar
Por Gustavo Ortega Campos

A partir de este jueves 7 de agosto, las exportaciones de Costa Rica hacia Estados Unidos afrontan un arancel del 15%. La administración de Donald Trump justificó el aumento de la tarifa, que era del 10% desde abril pasado, en que nuestro país tiene un superávit comercial en el comercio bilateral con EE. UU.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
ArancelesAranceles TrumpSuperávit comercial con Estados UnidosEstados Unidos
Gustavo Ortega Campos

Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.