Ministro de Hacienda: Es más relevante pagar intereses que aumentar plazas de agentes del OIJ y fiscales

Rudolf Lücke, ministro de Hacienda, mantiene que las plazas aprobadas por los diputados, con recursos de la partida de intereses, generan vulnerabilidad al país

Por Aarón Sequeira

El ministro de Hacienda, Rudolf Lücke, sostuvo este lunes, en la Asamblea Legislativa, que es más relevante pagar los intereses de la deuda pública que transferirle dinero al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y al Ministerio Público para incrementar las plazas de los agentes judiciales y de fiscales.








