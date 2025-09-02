Ministro de Hacienda: Es más relevante pagar intereses que aumentar plazas de agentes del OIJ y fiscales

El ministro de Hacienda, Rudolf Lücke, sostuvo este lunes, en la Asamblea Legislativa, que es más relevante pagar los intereses de la deuda pública que transferirle dinero al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y al Ministerio Público para incrementar las plazas de los agentes judiciales y de fiscales.

Durante la conferencia de prensa posterior a la presentación del proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2026, se le preguntó al ministro qué pasará si los diputados incluyen nuevamente partidas para reforzar a esos cuerpos policiales, tal como hicieron en el plan de gastos de este año, recursos que el gobierno de Rodrigo Chaves se ha negado a entregar en su totalidad.

LEA MÁS: Gobierno frena creación de plazas en OIJ y Fiscalía en medio de crisis de inseguridad ciudadana

De hecho, la Asamblea aprobó, a finales de 2024, destinar ¢9.346 millones del Presupuesto 2025 para crear 75 nuevos puestos en el Ministerio Público y 255 en el OIJ, pero hasta la fecha solo ha girado un tercio de esos recursos y sigue negándose a ceder el resto, pese a la autorización aprobada por el Congreso y en medio de una fuerte crisis de inseguridad en el país.

“Si esos recursos de seguridad se toman de la partida de intereses, se le genera una vulnerabilidad importante al país. Es decir, nosotros tenemos ahí que resguardar para poder hacerle frente a los pasivos”, dijo Lücke, consultado por La Nación.

El ministro aseguró que, en tanto esos dineros para la creación de plazas enfocadas en la lucha contra la inseguridad se tomen de la partida de intereses, se tiene que ir viendo cómo va el pago de la deuda.

El ministro de Hacienda alegó que no es posible, desde el inicio del año, hacerle la transferencia al Poder Judicial para que se la asigne al OIJ y al Ministerio Público, en tanto persista la incertidumbre sobre cuánto se tiene que utilizar para el pago de intereses.

LEA MÁS: Fiscales a cargo de violencia contra mujeres manejan una cifra irracional de expedientes

“Si los diputados tomaron de esos recursos para las plazas del Poder Judicial, corremos riesgo de no tener recursos para hacer frente a pago de intereses, que es un tema más relevante“, enfatizó Rudolf Lücke.

El ministro agregó que, si él tiene problemas para hacerle frente al pago de intereses, “a nivel país, podría ser más grave” que incumplir la Ley de Presupuesto Nacional 2026 sobre la creación de las plazas policiales.

Director del OIJ: El ‘Ejecutivo simplemente no los quiere dar’

Frente a lo dicho por el ministro Lücke y al proyecto de Presupuesto 2026 presentado este lunes, el director del OIJ, Randall Zúñiga, señaló que el “Poder Ejecutivo simplemente no quiere dar los recursos” para las plazas que buscan reforzar el trabajo de la policía judicial.

LEA MÁS: El drama oculto del OIJ: Cómo la crisis de inseguridad agota las fuerzas físicas y mentales de los oficiales

Zúñiga enfatizó que tampoco hay ningún incremento para el Organismo de Investigación Judicial en el presupuesto del próximo año.

En la exposición de motivos del plan de gastos 2026, solamente se registra un 0,2% de incremento para todo el Poder Judicial, es decir, ¢1.192,5 millones con respecto al presupuesto de ese poder para este año.

La presidenta de la Comisión de Hacendarios, Paulina Ramírez, coincidió con Zúñiga y enfatizó que, para 2024, la liquidación presupuestaria demostró que el Ejecutivo quedó sin ejecutar ¢586.000 millones del servicio de la deuda, porque esa partida estaba muy inflada.

LEA MÁS: Gobierno no asigna recursos para crear 328 puestos en OIJ y Ministerio Público

“Eso demuestra que sí se pueden girar los recursos para seguridad, para el OIJ y el Poder Judicial, máxime que estamos en una crisis nacional. No veo excusa ni razón para no girarlos. Este año, estoy segura, también van a quedar saldos del servicio de la deuda por las proyecciones infladas. Saben que tienen el dinero y pueden girarlo”, reclamó Ramírez.

La verdiblanca acusó al gobierno y al exministro de Hacienda, Nogui Acosta, de haberles mentido y ahora no querer girar los ¢6.000 millones que faltan para las plazas del OIJ y el Ministerio Público.