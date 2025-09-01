Gobierno presenta Presupuesto 2026 por ¢12,8 billones

El Gobierno de la República presentó este lunes el proyecto de ley del Presupuesto Nacional del 2026 ante la Asamblea Legislativa, por un monto de ¢12,8 billones.

El plan de gastos presenta un incremento del 3,2% en comparación con el presupuesto ordinario del 2025, que fue de ¢12,4 billones.

Rudolf Lücke Bolaños, ministro de Hacienda, explicó que del total de la previsión presupuestaria, ¢7,9 billones se obtendrán mediante ingresos presupuestarios, equivalentes al 61% de los gastos que se estiman para el próximo año.

El restante 39% del presupuesto saldrá mediante endeudamiento, o sea, ¢4,9 billones.

Lücke indicó que este presupuesto es “un legado” para el siguiente gobierno, en vista de las próximas elecciones generales previstas para febrero de 2026.

El proyecto presupuestario, registrado bajo el número 25.177, según Lücke, priorizará seguridad, con un aumento de ¢50.060 millones; protección social, con un incremento de ¢109.000 millones y educación con un alza estimada en ¢200.000 millones.

El proyecto plantea un alza del 4,6% en el gasto corriente; 17,2% en el gasto de bienes y servicios; y 16,1% en el gasto de capital, debido a un relajamiento de la regla fiscal.

El mayor gasto de capital se realizará en obras de infraestructura, como la red vial.

Por otro lado, se plantea una reducción de la amortización de la deuda del 3,2%, por el reajuste en los pagos.