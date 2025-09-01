Economía

Gobierno presenta Presupuesto 2026 por ¢12,8 billones

El proyecto de Presupuesto Nacional de 2026 fue presentado este lunes por el ministro de Hacienda, Rudolf Lücke ante la Asamblea Legislativa.

Por Arianna Villalobos Solís y Gustavo Ortega Campos

El Gobierno de la República presentó este lunes el proyecto de ley del Presupuesto Nacional del 2026 ante la Asamblea Legislativa, por un monto de ¢12,8 billones.








