Hacienda reconoce error que dejaría a 346 estudiantes sin beca y a pensiones de los más pobres sin aguinaldo

Presupuesto extraordinario traslada recursos para el Banhvi que el gobierno no incluyó en el plan de gastos 2025

Por Aarón Sequeira

Un error del Ministerio de Hacienda en la formulación del Presupuesto Nacional 2025 le quitaría el dinero para becas postsecundaria a 346 estudiantes, a partir de octubre, y afectaría los fondos para las pensiones del Régimen No Contributivo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), es decir, de las personas más pobres.








