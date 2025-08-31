Sucesos

Fiscales a cargo de violencia contra mujeres manejan una cifra irracional de expedientes

El Ministerio de Hacienda no transfirió los fondos aprobados para nuevas plazas en el Ministerio Público. Según la entidad, el personal no da abasto para atender el creciente número de denuncias

Por Natalia Vargas

Tras la negativa del Ministerio de Hacienda de transferir los fondos aprobados por la Asamblea Legislativa, en octubre de 2024, para financiar 53 nuevas plazas en el Ministerio Público, el fiscal general, Carlo Díaz, advirtió que los casos de violencia de género y delitos sexuales serán de los más afectados.








