Agentes del OIJ trabajan hasta 100 horas extra al mes, afirma líder sindical: ‘En otro país serían héroes, aquí son castigados’

Mientras el Poder Judicial afronta un déficit de 1.450 funcionarios, el gobierno de Rodrigo Chaves decidió no girar los recursos aprobados por la Asamblea Legislativa para crear 244 plazas adicionales en el OIJ y la Fiscalía

Por Roger Bolaños Vargas

Los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) trabajan 12 horas al día, y empiezan a cobrar horas extra hasta después de esa jornada; pese a esto, algunos investigadores acumulan hasta 100 horas extra al mes debido a las grandes cargas de trabajo y a la falta de personal. Así lo aseguró el secretario general de la Asociación Nacional de Investigadores en Criminalística (ANIC), Mauricio Gómez, quien trabaja en el organismo desde hace 34 años.








