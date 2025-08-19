Revista Dominical

Psicólogo del OIJ: Crímenes ‘son cada vez más sangrientos’ y esto afecta salud mental de investigadores

Balaceras, enfrentamientos armados, amenazas de muerte y fallecimiento de compañeros; así se tambalea la salud mental de quienes atienden la peor crisis de inseguridad del país

Por Roger Bolaños Vargas

Costa Rica coquetea con cifras récord de asesinatos: el país superó los 500 homicidios el 27 de julio y es común oír noticias de tiroteos y balaceras todos los días. Entre quienes asumen el mayor peso se encuentran los integrantes los cuerpos de seguridad, desde Fuerza Pública hasta el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).








