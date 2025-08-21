Política

Rodrigo Chaves dice que ‘desastre en seguridad pública no es tan grande como lo quieren poner’

Declaraciones las dio durante la conferencia de prensa de este miércoles, donde optó por achacar culpas a otros

Por Irene Rodríguez

El presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, dijo este miércoles que el “desastre en seguridad pública no es tan grande como lo quieren poner”. Lo afirmó durante la conferencia de prensa semanal.