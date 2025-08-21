Rodrigo Chaves dice que ‘desastre en seguridad pública no es tan grande como lo quieren poner’

El presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, dijo este miércoles que el “desastre en seguridad pública no es tan grande como lo quieren poner”. Lo afirmó durante la conferencia de prensa semanal.

Rodrigo Chaves: "Desastre de seguridad pública no es tan grande como lo quieren poner"

En sus declaraciones, Chaves sí indicó que los homicidios son “excesivos para una nación como la nuestra”, pero optó por achacar culpas a otros. Arremetió contra los poderes Judicial, Legislativo y contra la expresidenta de la República, Laura Chinchilla.

LEA MÁS: Laura Chinchilla a diputados: ‘Costa Rica está al borde del abismo y el responsable es el gobierno’ de Rodrigo Chaves

Luego de que la exmandataria declarara que Costa Rica “está al borde del abismo” en inseguridad y que el responsable es el gobierno de Rodrigo Chaves, el gobernante insistió en que la crisis actual no es culpa del Poder Ejecutivo.

LEA MÁS: Homicidios en Costa Rica en el 2025 ya superan los del 2024

“Es una barbaridad. Siguen las voces que quieren a engañarlo a usted de cuál es la causa de los homicidios y del desastre de seguridad pública, que no es tan grande como lo quieren poner, pero que es excesivo para una nación como la nuestra, producto de este comportamiento de jueces, diputados que no quieren endurecer las leyes y una fiscalía absolutamente incompetente o peor. Que dicen ‘elevamos a juicio’ y después dicen ‘ya no’. ¿Qué pasará en ese intermedio?“, alegó Chaves.

Aumento de homicidios durante administración Chaves

Rodrigo Chaves junto al ministro de Seguridad, Mario Zamora. Foto: (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Las declaraciones se dan en medio de un aumento de homicidios desde que comenzó el gobierno de Rodrigo Chaves. En el 2022, Costa Rica cerró con 656 homicidios y, al año siguiente, el 2023, el país registró la cifra récord de 907 asesinatos, equivalente a un hecho de sangre cada nueve horas.

Así, la tasa subió de 12,5 a 17,2 muertes por cada 100.000 habitantes. La mayoría de los casos obedece al crimen organizado.

Un año más tarde, en 2024, Costa Rica cerró con 874 homicidios, 31 menos que en el 2023, pero muy por encima de lo que existía cuando empezó el gobierno en curso.