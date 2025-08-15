Laura Chinchilla a diputados: ‘Costa Rica está al borde del abismo y el responsable es el gobierno’ de Rodrigo Chaves

La expresidenta de la República, Laura Chinchilla Miranda (2010-2014), aseguró este jueves en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa que Costa Rica se encuentra al borde del abismo por una crisis de inseguridad.

La exmandataria puntualizó que, en 10 años, el país pasó de ser uno de los países más seguros de América Latina a convertirse en el segundo más violento de Centroamérica, el sétimo latinoamericano.

Adicionalmente, puntualizó que se intensificaron, a un nivel sin precedentes, las acciones del narcotráfico y el crimen organizado.

La expresidenta citó la tasa de homicidios en el tercer año de su gobierno, el 2013, cuando las personas asesinadas fueron 411, mientras que el mismo año del actual gobierno, de Rodrigo Chaves, fueron más que el doble, la cifra record en el país, 907 asesinados, según datos del Anuario de Estadísticas Policiales, el Poder Judicial y el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC).

Para el primer año de su gobierno, un 12% de los homicidios en el país fueron atribuidos al crimen organizado, mientras que en 2023 ese porcentaje fue del 70%.

Chinchilla indicó que el incremento de las víctimas colaterales entre 2019 y 2023 fue del 1200%. “Ya nadie está a salvo, aunque insistan en decir ‘que se maten entre ellos’”, dijo la exgobernante.

La expresidenta puntualizó que a ella le tocó gobernar en la misma región latinoamericana, con un mercado de cocaína violento, que los presidentes que la siguieron en el cargo. “El barrio es peligroso y no podemos irnos”, enfatizó.

Noticia en desarrollo