Chavismo da marcha atrás y anuncia respaldo a los allanamientos las 24 horas

La fracción oficialista respaldó este miércoles el informe unánime de la Comisión de Jurídicos de la Asamblea Legislativa, que recomienda resellar el proyecto de ley vetado en su integralidad por el presidente Rodrigo Chaves y que permitiría realizar allanamientos las 24 horas.

El subjefe de la bancada oficialista, Daniel Vargas y el diputado Jorge Rojas, ambos del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), votaron a favor del dictamen, el cual introduce una modificación al texto originalmente vetado en su totalidad por Chaves el pasado 14 de mayo.

Los diputados chavistas Jorge Rojas y Daniel Vargas votaron a favor del informe que recomienda el resello de la reforma para permitir allanamientos las 24 horas. (La Nación/Diseño Canva/Diseño Canva)

Si bien la bancada oficialista apoyó el expediente legislativo 24.495, durante su trámite original en comisión y en primer debate, votó en contra en el segundo y último debate. Igualmente, respaldó la decisión del mandatario.

La propuesta que será analizada en el plenario elimina de la reforma al artículo 193 del Código Procesal Penal la redacción que condicionaba los allanamientos las 24 horas únicamente a “casos sumamente graves y urgentes”.

También suprime la disposición que obligaba a dejar “constancia de la situación de urgencia en la resolución que acuerda el allanamiento”.

El Poder Ejecutivo cuestionó esta redacción, en el veto enviado al Congreso, alegando que la misma podría generar que un juez avale el allanamiento, pero que dicha medida quede invalidada por no dejarse constancia de la situación de urgencia o que dicha justificación no se encuentre debidamente motivada.

No obstante, en el veto total de Chaves también se argumentó que la reforma para permitir los allanamientos cualquier momento del día, sin restricciones de horario, ni día de la semana, incluyendo feriados, “afecta el derecho constitucional a la inviolabilidad del domicilio, así como a otros principios constitucionales”.

Igualmente, cuestionó la necesidad de la modificación legislativa, porque “no se establece algún parámetro que permita, objetivamente, determinar cuándo y por qué debe realizarse en horarios poco comunes”, aunque indica estar de acuerdo con que la medida se aplique cuando en el lugar se sospeche que se realizan ventas de droga, o que podría haber evidencias de un homicidio.

Durante la conferencia de prensa en la que Chaves anunció el veto, también afirmó que no firmaría leyes que le den “más instrumentos a esos señores (el OIJ y la Fiscalía) y sus jefes , en la Sala III; y a su jefe el capo di tutti (expresión en italiano ‘capo de todos los capos’) que se encuentra en otro edificio, para seguir amedrentando”.

“Uno no le da alas a animales ponzoñosos”, agregó.

Rodrigo Chaves: “Uno no le da alas a animales ponzoñosos”

El mandatario también declaró, en ese mismo espacio, que los funcionarios de la Fiscalía y en la dirección del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), “en el mejor de los casos son incompetentes-arbitrarios, y aplican la ley como les da la gana, a quienes a ellos les da la gana”.

En un video transmitido durante la conferencia de Chaves, se afirmó que la ley para realizar allanamientos se ha venido “aplicando con bastante éxito”.

Diputado afirma que presidente respalda la reforma

Sin embargo, el diputado chavista Jorge Rojas, manifestó durante la discusión en la Comisión de Jurídicos, que “tanto el señor presidente de la República como esta fracción, han manifestado su respaldo a la habilitación de allanamientos durante las 24 horas del día; sin embargo, resultaba indispensable corregir aspectos del texto original”.

Rojas agregó que consideraba legítimas las preocupaciones del Ejecutivo en relación con los principios de proporcionalidad y razonabilidad, aunque me aparto de la información contenida en el informe, que rechaza tales objeciones en el apartado 5 de las recomendaciones".

Indicó que su apoyo al informe se fundamenta en la necesidad de construir consensos. El legislador calificó la reforma como una “herramienta indispensable” en la lucha contra el crimen organizado.

Por su parte, Daniel Vargas alegó que las observaciones eran pertinentes y que el veto no tenía “el afán de impedir la operación de los allanamientos en 24 horas, sino que era la necesidad de corregir esas ambigüedades”.

Igualmente, añadió que sería una “herramienta más, que siempre fue de nuestro interés que se implementara”.

Montserrat Ruiz: "El veto estuvo engavetado 79 días en Casa Presidencial. No engañen a los costarricenses"

Proyecto no fue convocado por el gobierno

La diputada Monserrat Ruiz, del Partido Liberación Nacional (PLN), cuestionó las declaraciones de los legisladores chavistas, en cuanto al interés del gobierno en avanzar con la reforma, ya que el proyecto de ley no fue convocado en los tres meses del periodo extraordinario, durante el cual el Poder Ejecutivo tuvo control de la agenda del Congreso.

“El gobierno de la República impidió que los allanamientos 24/7 se dieran, no le interesó en absoluto, la garantía y la posibilidad de generar un texto mejorado estuvo por esta diputada y por nuestro partido desde el primer momento, y durante 79 días le solicitamos al señor Chaves que convocara el veto y simplemente no le dio la gana”, reclamó la verdiblanca, quien promovió la reforma.

En su réplica sobre los señalamientos por los 79 días en que el proyecto pasó sin ser convocado, el diputado Rojas dijo que él no debía dar cuentas por lo que hace el Poder Ejecutivo, “toque las puertas y busque las respuestas ahí”, destacó.

Como el veto incluyó argumentos de constitucionalidad, el proyecto deberá ser votado nuevamente por el plenario y remitido a consulta de la Sala IV.