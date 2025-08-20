Política

Chavismo da marcha atrás y anuncia respaldo a los allanamientos las 24 horas

Integrantes de la bancada oficialista votaron a favor del informe que recomienda el resello de la reforma al Código Procesal Penal

Por Lucía Astorga

La fracción oficialista respaldó este miércoles el informe unánime de la Comisión de Jurídicos de la Asamblea Legislativa, que recomienda resellar el proyecto de ley vetado en su integralidad por el presidente Rodrigo Chaves y que permitiría realizar allanamientos las 24 horas.








