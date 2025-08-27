‘Le exijo respeto’: Alfaro y Álvarez encaran al abogado de Chaves tras su intento de aleccionarlas

Las diputadas Rocío Alfaro, del Frente Amplio (FA), y Andrea Álvarez, del Partido Liberación Nacional (PLN), rechazaron la intención del abogado de Rodrigo Chaves, José Miguel Villalobos, de decirles a ellas cómo analizar la acusación penal contra el presidente de la República por el presunto delito de concusión que está en estudio de la Asamblea Legislativa.

En comentarios que hizo, este martes por la noche, el abogado defensor y candidato a diputado del Partido Pueblo Soberano (PPSO) aseguró que las tres personas que integran la comisión especial sobre levantamiento de la inmunidad del mandatario tienen que analizar la seriedad, la consistencia, el mérito, el soporte y la coherencia de la acusación del fiscal general, Carlo Díaz, contra Chaves.

Villalobos alegó que el análisis del caso no es una misión exclusiva del Ministerio Público ni de la Corte Suprema de Justicia, sino también de los tres congresistas. Aparte de Alfaro y Álvarez, también conforma esa comisión especial Daniel Vargas, legislador chavista del Partido Progreso Social Democrático (PPSD).

“Si ustedes renuncian a ejercer esa misión, están renunciando a su deber como diputados. Esta defensa les hace un llamado respetuoso, pero enérgico, a que cumplan con su deber y no se limiten a estudiar y valorar las pruebas solo en lo que interesa a la pieza acusatoria”, dijo el abogado.

Villalobos aseguró que, si los diputados en este asunto van a fungir como fiscales de la República, Chaves va a necesitar a Dios como defensor.

Los comentarios del abogado de Chaves no le cayeron nada bien a Rocío Alfaro, quien le exigió respeto para el trabajo de análisis de la acusación penal que han venido haciendo, y le enfatizó que él no tiene por qué llegar a aleccionarlas en cómo hacer su labor y mucho menos decir que solo si coinciden con él, lo estarán haciendo bien.

La comisión especial está encargada de analizar la acusación contra Rodrigo Chaves y su ministro de Cultura, Jorge Rodríguez, por el presunto delito de concusión. A solicitud de la Corte Plena, la Asamblea recibió el expediente judicial y encargó a la comisión emitir un informe, para determinar si hay o no lugar a formación de causa contra los funcionarios.

La Fiscalía General tiene la hipótesis de que Chaves le habría pedido al empresario Christian Bulgarelli entregar $32.000 a Federico Cruz, conocido como Choreco, para el enganche de una casa en el condominio Barlovento, en el cantón de La Unión, a cambio de que le adjudicaran un contrato por $405.800 con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para darle servicios de comunicación a la Presidencia de la República.

Alfaro a Villalobos: ‘Le exijo respeto al Primer Poder de la República’

Rocío Alfaro le exigió a Villalobos respeto, no solo hacia ella, sino también hacia “el Primer Poder de la República y la función constitucional que debe cumplir”.

Ante los fuertes cuestionamientos que el defensor de Chaves hizo a los magistrados de la Corte Suprema y a la Asamblea Legislativa, la frenteamplista le señaló que también el Poder Ejecutivo debe recibir críticas y cuestionamientos, así como la función de muchos abogados.

“Tal vez no todo el mundo entiende que todas las personas tienen derecho a una defensa, pero muchos se cuestionarán que haya abogados que se dedican a defender a narcotraficantes, femicidas y corruptos. Eso es algo que usted también debería considerar”, señaló Alfaro.

El abogado del presidente le dijo a Alfaro que, como funcionaria pública, debe tener la epidermis menos sensible y aceptar las críticas, le parezcan o no. Villalobos dijo que, aunque a Alfaro le pareciera irrespetuoso lo que le había dicho, lo mantenía, y alegó que cuando ella deje la diputación verá que desde afuera la gente critica a la Corte y a la Asamblea.

Alfaro también le reiteró a Villalobos que no puede imponer su interpretación y decir que, si ellas se apartan de eso, es porque son poco serias, absurdas o poco estudiosas.

“Usted no nos va a venir a decir que nosotras, de ahora en adelante, a partir de la ‘luz que les doy’ vamos a estudiar bien el expediente”, reclamó la frenteamplista.

Andrea Álvarez: ‘No es de recibo que se metan con el Legislativo’

La presidenta de la comisión, la liberacionista Andrea Álvarez, enfatizó que no fueron de recibo los comentarios del abogado de Rodrigo Chaves cuando se meten con lo que le corresponde al Poder Legislativo.

“Soy sumamente respetuosa de lo que estaba diciendo la diputada Alfaro, que tenía todo el derecho de hacer las preguntas y comentarios que ella considerara pertinente”, dijo Álvarez.

La verdiblanca alegó que ella, desde la presidencia del órgano, ha buscado asegurar todo el derecho de defensa tanto de Chaves como de Jorge Rodríguez.