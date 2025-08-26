El País

Estas dos empresas terminarán tramo abandonado entre Barranca-Limonal ¿Cuándo inician las obras?

Trabajos tendrán un costo de $263 millones y estarían listos en 24 meses

Por Patricia Recio

El Consorcio Barranca ruta 1 ( integrado por las empresas Bell Ingeniería y Estrella) y la constructora MECO se encagarán de completar la ampliación del tramo de la Interamericana norte entre Barranca y Limonal, cuyas obras quedaron abandonadas desde noviembre del 2022.








