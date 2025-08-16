El País

Estas empresas concentran contratos de obras viales por $1.300 millones

Falta de planificación y exceso de requisitos limitan mayor competencia en obras viales

Por Patricia Recio

El mercado de la obra pública, específicamente asociado a la infraestructura vial, presentó una desmejora en la participación de empresas constructoras interesadas en ejecutar los proyectos más importantes de esta cartera en los últimos años.








Obras vialesMECOCHECMOPT
Periodista de Infraestructura y Transportes, trabaja en La Nación desde el 2012. Bachiller en periodismo de la Universidad Internacional de las Américas, estudió Comunicación y Mercadeo en la Universidad Latina y completó el programa sobre Cobertura inclusiva y perspectiva de género del Knight Center.

