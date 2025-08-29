Sucesos

Otra víctima colateral: Joven madre es una de las fallecidas del doble homicidio en Quepos

La balacera se reportó la noche del jueves

Por Natalia Vargas

Susana Rodríguez Mora, de 28 años, madre de una niña de tan solo 9 años, fue identificada por las autoridades judiciales como una de las víctimas del doble homicidio registrado la noche del jueves en Quepos, Puntarenas.








