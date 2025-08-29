Otra víctima colateral: Joven madre es una de las fallecidas del doble homicidio en Quepos

Susana Rodríguez Mora, de 28 años, madre de una niña de tan solo 9 años, fue identificada por las autoridades judiciales como una de las víctimas del doble homicidio registrado la noche del jueves en Quepos, Puntarenas.

La mujer se encontraba cerca de un taller mecánico, alrededor de las 7:15 p. m., cuando dos hombres en moto llegaron al sitio. Uno de ellos ingresó caminando al local y abrió fuego. Según el reporte del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la joven madre no tenía ninguna relación con el ataque.

En apariencia, los sicarios iban tras un hombre de apellido Rojas, de 26 años, quien también falleció en el sitio, producto de múltiples impactos de bala.

La Cruz Roja recibió el reporte de la balacera y acudió al lugar para atender a los heridos; sin embargo, al arribo de los socorristas, las dos víctimas estaban sin signos de vida.

El caso quedó bajo custodia de las autoridades del Ministerio de Seguridad Pública (MSP) y agentes del OIJ iniciaron las pesquisas para determinar el móvil del crimen, así como la identidad de los perpetradores.

El doble homicidio ocurrió en un taller mecánico en Paquita de Quepos. Foto Esmar TV CR.

La muerte de Susana eleva la cifra de víctimas colaterales a 18 en lo que va del año. Uno de los casos más recientes ocurrió el Día de la Madre, cuando José Manuel González Santamaría, comerciante de 44 años, murió en una balacera que dejó tres fallecidos frente al bar Howard’s, en Santa Ana.

En esa ocasión, el gatillero buscaba acabar con la vida de dos hombres vinculados a dos organizaciones criminales que operan en Pavas y en los barrios del sur de San José.

“Ahora usted ya no tiene la tranquilidad de ir a un restaurante, de ir a comprar algo, porque ya usted no sabe ni a la par de quién está. Usted ya no puede ir ni a la pulpería a comprar el café. Los inocentes, los del pueblo son los que están pagando”, lamentó entonces a La Nación Luis Serrano, primo de José Manuel.

Cinco homicidios en Quepos

En una semana, cinco personas han sido asesinadas en Quepos. El 25 de agosto en playa El Cocal, tres hombres y una mujer fallecieron en un ataque armado, el cual se vinculó también con un incendio en una vivienda.

Las víctimas fueron identificadas como un hombre de apellido Bonilla, de 53 años y otro de apellido Zúñiga, de 32. Además, falleció una mujer de 16 años, cuya identidad se resguarda por ser menor de edad.