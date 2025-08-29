Sucesos

Asesinan a un hombre y una mujer en Quepos

La Cruz Roja confirmó el ataque con arma de fuego a una pareja

Por Gustavo Ortega Campos

La Cruz Roja reportó la noche de este jueves dos personas fallecidas por arma de fuego en el centro de Paquita, Quepos.








Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

