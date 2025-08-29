Asesinan a un hombre y una mujer en Quepos

La Cruz Roja reportó la noche de este jueves dos personas fallecidas por arma de fuego en el centro de Paquita, Quepos.

La institución recibió la alerta sobre una emergencia en el centro de Paquita alrededor de las 7:09 p.m. En la llamada, se reportaban dos personas heridas por arma de fuego.

Al llegar al lugar, los miembros de la Cruz Roja atendieron a un hombre y a una mujer, ambos adultos, quienes ya habían fallecido.

El caso quedó bajo custodia de las autoridades del Ministerio de Seguridad Pública (MSP), informó la institución de servicio.

El MSP confirmó a La Nación el reporte de los dos fallecidos. Las indagaciones corresponderán al Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Al 8 de agosto, se tenían registrados 532 homicidios en Costa Rica, diez más que a la misma fecha del año anterior.