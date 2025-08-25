Sucesos

¿Costa Rica llegó a un punto de no retorno en inseguridad? Tres expertos responden

Una persona es asesinada cada 10 horas en Costa Rica. Los ataques armados ocurren a plena luz del día y en lugares concurridos. ¿Qué futuro se vislumbra?

Por Natalia Vargas

Costa Rica, durante décadas, fue ejemplo de seguridad en la región. Una especie de oasis donde la violencia era noticia aislada y el reporte de un solo homicidio era suficiente para causar conmoción.








