Sucesos

Primo de víctima colateral en balacera en bar Howard’s: ‘La guerra ya no es entre ellos y no mueren solo ellos’

Según el OIJ, los hechos responden a un ajuste de cuentas por disputas de territorio

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez
Juan Manuel González Santamaría, de 44 años, fue una víctima colateral de la balacera ocurrida el viernes 15 de agosto del 2025.
Juan Manuel González Santamaría, de 44 años, fue una víctima colateral de la balacera ocurrida el viernes 15 de agosto del 2025. (Canva/Diseño Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Santa Anavíctima colateralhomicidiobalacera Santa AnaOIJ
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Graduado como bachiller en Derecho de la Universidad de Costa Rica. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la misma institución. Trabajó en el medio Interferencia de Radios UCR

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.