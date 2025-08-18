OIJ confirma muerte de un inocente en la balacera del bar de Santa Ana; los dos heridos también serían víctimas colaterales

El subdirector del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto Rojas, confirmó que una de las personas fallecidas en la balacera ocurrida en un bar, en Pozos de Santa Ana, es una víctima inocente. Además, los dos heridos también serían víctimas colaterales.

Los hechos ocurrieron el viernes 15 de agosto, mientras el país celebraba el Día de la Madre. Tres personas fallecieron y dos más quedaron heridas.

El fallecido no implicado en la disputa es un hombre de apellidos González Santamaría, de 44 años.

En esos hechos también murió un hombre de apellidos Garbanzo Rodríguez, de 39 años y otro sujeto de apellidos Sanabria Salas, de 36 años.

“Estamos estableciendo, de momento, que uno de los fallecidos es víctima colateral: una persona que estaba atrás de las víctimas mortales; y preliminarmente los heridos también los tenemos como si fueran víctimas colaterales”, dijo Soto.

Según el subdirector del OIJ, el perfil del fallecido no coincide con ninguna persona con actividad criminal. Añadió que, con base en el análisis de los videos y testimonios, González Santamaría y los heridos estaban en el lugar como clientes sin tener contacto directo con las dos personas fallecidas que sí eran los objetivos.

LEA MÁS: Director de OIJ aclara un detalle clave sobre víctima colateral del triple homicidio en Santa Ana

Explicó que los hechos responden a un ajuste de cuentas por disputas de territorios. Según el subdirector, la lucha se da entre Los Lara y otros grupos que pugnan por el control del sur de la capital.

“Son pugnas que se mantienen abiertas de estos grupos entre ellos, porque les han matado o herido personas del grupo, porque les han quitado algún tipo de territorio, porque quieren recuperar territorios, disputas internas o porque las alianzas se terminan. Entonces, eso es claramente lo que estamos viendo, que no es un fenómeno exclusivo del sur de la capital, lo hemos visto en Puntarenas, en Limón, en el norte. En este momento está muy centrado hacia el sur”, detalló Soto.

Según el OIJ, una de las víctimas, apodada “Mufasa”, publicó en sus redes sociales una fotografía en el bar alrededor de las 2:30 p. m. del viernes. Esa publicación habría delatado su ubicación a un grupo rival, que envió a dos gatilleros al lugar.

La hipótesis inicial del OIJ indica que los supuestos sicarios llegaron en motocicleta y dispararon contra el local.

Un agente de Organismo de Investigación Judicial pasaba por el sitio e intervino cuando empezaron los disparos. El caso está en investigación.