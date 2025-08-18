Crímenes

OIJ confirma muerte de un inocente en la balacera del bar de Santa Ana; los dos heridos también serían víctimas colaterales

La tercera víctima mortal estaba detrás de la mesa en que estaban los objetivos de los gatilleros

Por Sebastián Sánchez
Tres personas fallecidas y otras dos heridas en una balacera en Santa Ana.
Tres personas fallecidas y otras dos heridas en una balacera en Santa Ana. (Cortesía para La Nación/Cortesía para La Nación)







